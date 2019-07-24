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三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市正興里里民不滿里長把整個里都說成逢雨必淹，事實上很多路段根本不會淹水。圖／...
高雄市正興里里民不滿里長把整個里都說成逢雨必淹，事實上很多路段根本不會淹水。圖／里民提供
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高雄市719大雨，三民區大範圍時雨量破百，多處短暫積淹水，民進黨籍三民區正興里長沈秀玲今說，寶珠溝逢雨必淹，十全滯洪池至今未完工，整個里淹成水都威尼斯。但不少里民聽了痛批里長為了罷韓，把整個里都講成淹水區，根本沒有逢雨必淹，只有少部分路段易淹，因個人政治立場，竟不惜傷害里民、影響房價。

沈秀玲說，正興里位處寶珠溝周邊，寶珠溝逢雨必淹，因此前市長陳菊任內推動十全滯洪池，但韓國瑜上任後，滯洪池至今仍無法完工，導致一場大雨下來，整個里快成了水都威尼斯。要求韓國瑜向果菜市場攤商、寶珠溝周邊市民說清楚。

正興里位於高雄市果菜市場旁，里民有1萬4千多人，沈秀玲還說，里民清淹水清到火大，她乾脆在里辦公室成立罷韓連署站，里民踴躍支持罷韓，她今將收集來的近千份罷免連署書交到WeCare高雄發起人尹立手上，並表示日後會繼續推動連署，目標「無上限」。

不過沈秀玲把整個里講成好像逢雨必淹，也引起不少里民不滿，陳姓里民說，並非整個寶珠溝、整個里都逢雨必淹，是孝順街505巷比較會淹，里長誇大，把整個寶珠溝、里講成都很容易淹水，為了罷韓，竟不惜傷害里民、影響房價。

陳姓里民說，這次三民區大範圍時雨量破百，積淹水難免，確實果菜市場旁十全路一帶都有積淹水，但是，雨勢一歇，水很快就退了，甚至雨還沒全停，就全部退去。不只正興里，這次高醫附近的里也都有淹，里長不應該如此刻意強調，好像只有正興里特別嚴重似的，令人不舒服。

一名住在建元路多年的李姓里民也說，建元路去年823也沒淹，他住多年沒淹過，這次他全程目擊積淹水情形，確實雨下太快太大，有積水上騎樓，但很快就退了，他當天下大雨時剛好想出門，所以一直盯著水看何時退，發現水退很快，一退他就立刻騎車出門了，最近有不少人喜歡他家有小公園環境，來大樓詢問是否有租售，希望里長不要造謠，傷害房價。

陳姓里民還說，前幾年陳菊任內拆遷果菜市場，遭到牴觸戶抗爭阻拆，結果沈秀玲等里長也率人去抗議聲援市府，要求市府加速拆遷，說希望盡快興建滯洪池，解決交通及水患問題，當時有牴觸戶委屈的說，已同意配合拆遷，不解為何仍被指控霸市地，影響地方建設，反嗆沈等抗議民眾根本是在「拍馬屁」。

淹水滯洪池韓國瑜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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