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機車燃料稅給的不乾脆挨批擾民 陳玉珍協商便民新措施

2019-07-24 19:25聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣立委陳玉珍（左五）幾經多方溝通，機車燃料稅打7折驗證自即日起採便民新措施，...
金門縣立委陳玉珍（左五）幾經多方溝通，機車燃料稅打7折驗證自即日起採便民新措施，金門縣機車商業同業公會日前特別頒發感謝狀給陳玉珍。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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金門的機車燃料稅打7折，原本需要由車主主動向金門監理站提出燃料稅減徵申請，經通過「實車查驗」後，再至電腦註記離島減徵，才能自『申請核准日』起減徵，遭不少機車族與業者批「擾民」。金門縣立委陳玉珍日前接到金門縣機車商業同業公會理事長歐陽亞慶的陳情，希望符合機車燃料使用費離島減徵資格者核予7折費額，同時能以多元的檢驗方式，經她多方溝通，自即日起採便民新措施，嘉惠民眾。

陳玉珍表示，現行作法，若機車確實在離島金門使用，由車主主動向金門監理站提出燃料稅減徵申請，經通過「實車查驗」後，才能減徵，但因為需「實車查驗」，對民眾、機車行等都非常不方便。

陳玉珍有感這項行政措施造成鄕親很大的困擾，多次邀主管部門台北市區監理所、金門監理站、金門縣政府等召開協調會，幾經折衝、溝通、協調，方才建立起可行、便民服務的作業共識；自年7月起提供「確認機車在金門地區使用」的多元方式，除了現行至監理站辦理實車查驗方式之外，另可由車主填寫申請書，並經金門縣政府、鄉鎮公所或村裡長辦公室證明即可申請機車燃料稅優惠，有效節省民眾將機車運送或騎至監理站之時間與油料費用。

這項便民的新措施自即日起歡迎鄉親、機車業者多加善用，有任何疑問請洽詢金門監理站。 為感謝陳玉珍對本案的關心與支持，終於完成了這項便民利民的服務，金門縣機車商業同業公會日前特別頒發感謝狀給陳玉珍，表達機車同業公會對陳玉珍付出的肯定、感謝。

金門減徵監理站
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