勵進號深海探測開直播 傳回發現海底「黑煙囪」好消息

2019-07-24 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣海洋科技研究中心去年啟用的海洋研究船勵進號，繼在高雄外海鑽探到可燃冰後，20日再度出航前往東北角海域探勘，屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回發現和生命起源有關的海底熱液泉（黑煙囪）好消息；海科中心探測長郭芳旭說，勵進號深海水下遙控無人載具幫助人類打開認識深海的一扇窗，直播更拉近民眾和奧秘深海的距離。

200公尺以下的深海，對人類來說，還有許多未知的領域；台灣海洋科技研究中心去年5月啟用、國內最大的海洋研究船勵進號，受經濟部地質調查所委託執行東北角海域深海探勘海底黑煙囪，20日出航後，公視新聞部特別企劃台灣深海研究，展開108小時網路直播報導；屏東海生館今天下午舉辦直播活動，由多位學者專家帶領東港高中學生，了解東北角海域南沖繩海槽的樣貎。

勵進號配置國外引進的水上遙控無人載具（ROV），最深可下潛至3000公尺，有高畫質攝影機和機械手臂，可有效傳回海底影像和蒐集深海樣本，提供研究人員後續分析，之前已在高雄外海鑽探到可燃冰，也在東北角海域發現多處熱液噴泉，這次探勘區域在東北角海域的南沖繩海槽，探測海底黑煙囪的深度在水下1300至1400公尺；就在海生館下午1時半開直播時，當場傳回發現海底黑煙囪好消息。