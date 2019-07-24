親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

勵進號深海探測開直播 傳回發現海底「黑煙囪」好消息

2019-07-24 18:32聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣海洋科技研究中心去年啟用的海洋研究船勵進號，繼在高雄外海鑽探到可燃冰後，20日再度出航前往東北角海域探勘，屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回發現和生命起源有關的海底熱液泉（黑煙囪）好消息；海科中心探測長郭芳旭說，勵進號深海水下遙控無人載具幫助人類打開認識深海的一扇窗，直播更拉近民眾和奧秘深海的距離。

200公尺以下的深海，對人類來說，還有許多未知的領域；台灣海洋科技研究中心去年5月啟用、國內最大的海洋研究船勵進號，受經濟部地質調查所委託執行東北角海域深海探勘海底黑煙囪，20日出航後，公視新聞部特別企劃台灣深海研究，展開108小時網路直播報導；屏東海生館今天下午舉辦直播活動，由多位學者專家帶領東港高中學生，了解東北角海域南沖繩海槽的樣貎。

勵進號配置國外引進的水上遙控無人載具（ROV），最深可下潛至3000公尺，有高畫質攝影機和機械手臂，可有效傳回海底影像和蒐集深海樣本，提供研究人員後續分析，之前已在高雄外海鑽探到可燃冰，也在東北角海域發現多處熱液噴泉，這次探勘區域在東北角海域的南沖繩海槽，探測海底黑煙囪的深度在水下1300至1400公尺；就在海生館下午1時半開直播時，當場傳回發現海底黑煙囪好消息。

「人類對200公尺以下深海的了解，尚不及對月球的5%！」中山大學海洋科學系副教授張詠斌說，深海水上遙控無人載具，可以幫助了解台灣的深海、地質與生物樣貎，探測黑煙囪不僅滿足人類的好奇心，因它和生命的起源有，有助人類了解生物起源；隨船的海生館魚類分類學專家何宣慶說，過去用拖網捕撈研究深海魚類，ROV可彌補不知方位、易受損等缺點。

屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回勵進號水上遙控無...
屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回勵進號水上遙控無人載具發現和生命起源有關的海底黑煙囪好消息。記者潘欣中／攝影
分享
屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回勵進號水上遙控無...
屏東海生館、海科中心和公視今天下午合辦深海探勘直播活動，當場傳回勵進號水上遙控無人載具發現和生命起源有關的海底黑煙囪好消息。記者潘欣中／攝影
分享

公視網路直播
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做

2019-07-24 17:35

金門家扶建扶幼館經費短缺 金龍獅子會慨捐5萬義助

2019-07-24 18:21

韓國瑜爬樹引熱議 學者：可能是想宣示防治決心

2019-07-24 17:35

傳許崑源住院 高雄市議長室：全身健檢

2019-07-24 17:09

韓國瑜爬樹視察登革熱 專家：光爬沒用要用發泡劑填洞

2019-07-24 16:52

家燕過境恆春半島爆大量 夜間賞燕小心淋到「糞雨」

2019-07-24 16:51

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

時力批韓國瑜爬樹作秀 藍民聲援：很自然

2019-07-24 16:39

韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行

2019-07-24 16:20

隔音差影響評審 全國科博會臨時取消活動民眾撲空

2019-07-24 15:41

高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院

2019-07-24 14:50

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

藍立委提名 金門盼辦初選、連江明開會決定人選

2019-07-24 14:22

高雄大雨災後 民進黨籍民代加緊關心區里防汛

2019-07-24 14:03

防治登革熱 韓國瑜爬樹：洞很多會有蚊子

2019-07-24 13:46

退役女班長回鄉開店 自創手搖母愛味

2019-07-24 13:42

度假村惜才 想聘台灣野人當山林老師

2019-07-24 13:40

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

建照失效+停工事由未排除／義联天悅二期 復工遭駁回

2019-07-23 23:47

清大史懷哲課輔 金門學童親近英語

2019-07-23 23:47

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了

2019-07-23 19:06

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

公民割草行動「假日草市」 二度遭市府駁回

2019-07-23 16:26

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

時力批韓國瑜爬樹作秀 藍民聲援：很自然

2019-07-24 16:39

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top