金門家扶建扶幼館經費短缺 金龍獅子會慨捐5萬義助

2019-07-24 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門金龍獅子會的獅兄、獅姐們，今日一同前往金門家扶中心，捐助給家扶中心5萬元，做為兒童扶幼館建館基金使用，盼家扶中心扶幼館早日完工。圖／金門家扶中心提供 分享 facebook 金門家扶中心扶幼館目前正在積極籌建中，但建館經費目前還差上千萬，金門金龍獅子會今日下午，由會長洪麗雯率領該會獅兄、獅姐們，一同前往金門家扶中心，代表金龍獅子會捐助給家扶中心5萬元，做為兒童扶幼館建館基金使用，並期盼家扶中心扶幼館早日完工，造福更多的金門地區弱勢的兒童。

金門金龍獅子會捐款，由金門家扶中心扶幼委員楊肅謙代表接受，扶幼委員李淑賢及中心主任李桂平也接受到此份來自金龍獅子會的祝福，對金門家扶中心扶幼館的完成充滿信心及希望。

洪麗雯表示，家扶中心興建扶幼館是對地方弱勢兒童的照護，貢獻出社福機構濟弱扶傾應有的民間力量和社會功能。地方民眾也期盼家扶中心的扶幼館能早日完成，不會因為經費的短絀而無法完工。希望這棟代表金門民間力量的兒童福利工作推展指標，能夠順利的發揮他應有的安定社會、照顧兒童的力量。

洪麗雯也提及，金龍獅子會在新年度的第一項的公益活動，就是拋磚引玉呼籲各界共同來關心這個深耕地方50餘年的民間社福機構金門家扶中心，協助他能站得更穩健和服務更多的弱勢兒童和家庭。她也呼籲金門在地的社團、協會或人民團體以及機構等，能助一臂之力，促成家扶中心的兒童扶幼館，能沒有雜念畢其功於一役早日完工落成，立即可以投入更多照顧弱勢兒童及家庭的能力。

金門家扶中心主任李桂平指出，感謝金龍獅子會洪會長率領的團隊，對金門家扶中心充滿期待及祝福，對全體獅兄、獅姐們獻上十二萬分的謝意。誠摯感謝金龍獅子會雪中送炭，在家扶中心最迫切需要協助的時刻，身先士卒大力捐輸家扶中心扶幼館之經費，並號召社會大眾發揮群體的力量，讓愛心可以延續。金門家扶中心扶幼館幫幫忙熱線，082-326139等待您的協助。