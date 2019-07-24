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韓國瑜爬樹引熱議 學者：可能是想宣示防治決心

2019-07-24 17:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市長韓國瑜上午在前鎮區勞工公園視察登革熱防治情況，親自爬到3公尺高的樹上看樹...
高雄市長韓國瑜上午在前鎮區勞工公園視察登革熱防治情況，親自爬到3公尺高的樹上看樹洞，回頭向下說「上面洞太多，蚊子（可能）在裡面」。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜爬樹視察動作引發熱議，有防疫人員私下說，爬樹並非正常的防疫巡檢方式，但讚市長願親自找出問題點，在緊急防疫時期，「這樣做也不算有錯」；學者也覺得「市長做法沒錯、但爬樹很危險」，認為宣示和提醒成分較大；網路上則有人酸「都什麼年代了，還有人用爬樹視察，效率低到不忍取笑。」

衛生局防疫人員今下午又重回韓市長爬樹地點，重新示範樹洞巡檢的標準作業方式，包括以伸縮棒連結攝影機伸高1.2公尺到1.5公尺，透過手機影像監看，必要時也出動高空作業車上去巡查。簡技潘炤穎說，爬樹不在標準作業範圍內，但現在是緊急防治情況，任何孳生源死角都不能放過，如有必要也不排除這樣做。

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，斑蚊又稱「樹洞蚊」，最愛在樹洞內的積水孳生，現在靠地面的樹洞已被防疫人員清的很乾淨了，較高處的樹洞則須透過裝有針孔攝影機的長竿巡檢，噴灑殺蟲劑才能滅蚊；對於市長爬樹巡檢，徐爾烈說「不是每個人都有辦法爬上去，市長應是想提醒大家樹洞也有風險」，他建議市長「這種年紀了還是不要爬樹、要多保重」。

高雄大學運動健康休閒學系教授白秀華認為，巡檢高處樹洞的孳生源死角，目前已有科技工具可運用，「爬樹是比較危險，市長這個動作可能是要宣示防治決心。」

高雄市長韓國瑜上午在前鎮區勞工公園視察登革熱防治情況，親自爬到3公尺高的樹上看樹...
高雄市長韓國瑜上午在前鎮區勞工公園視察登革熱防治情況，親自爬到3公尺高的樹上看樹洞，回頭向下說「上面洞太多，蚊子（可能）在裡面」。記者蔡容喬／攝影
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高雄市工務局養工處副總工程司林意翔表示，目前高市已有百處公園的樹洞，已用土壤或發...
高雄市工務局養工處副總工程司林意翔表示，目前高市已有百處公園的樹洞，已用土壤或發泡劑補起，避免病媒蚊產卵。記者蔡容喬／攝影
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防疫人員巡檢高處孳生源，除了使用長竿架設攝影機，必要時也會出動高空作業車，由人員...
防疫人員巡檢高處孳生源，除了使用長竿架設攝影機，必要時也會出動高空作業車，由人員上去查看樹洞或屋簷積水情況。記者蔡容喬／攝影
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防疫人員巡檢高處孳生源，除了使用長竿架設攝影機，必要時也會出動高空作業車，由人員...
防疫人員巡檢高處孳生源，除了使用長竿架設攝影機，必要時也會出動高空作業車，由人員上去查看樹洞或屋簷積水情況。記者蔡容喬／攝影
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