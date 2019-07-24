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莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做

2019-07-24 17:35聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖...
根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖／屏東縣政府提供
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莫拉克風災今年滿10周年，當年慘重災情迄今仍讓很多人心有餘悸，屏東縣消防局長許美雪當年為救災曾有20天沒有回家，工務處長楊慶哲天天下災區開會，淹水災區的味道到現在都還難忘；屏東縣前縣長曹啟鴻當年看到災區慘狀多次落淚，甚至一度動了退選的念頭，歷經10年，縣府說，迄今所有提升救災的工作仍持續進行。

屏東縣政府消防局長許美雪在莫拉克風災發生當下還是消防局秘書，她說為了颱風，駐守防災中心幾天沒有回家是常有的事，但沒有想到那一年的災害那麼大，她有足足20天沒有回家，20天都是穿同一套衣服加入救災行列。

還有工務處長楊慶哲當年是縣府秘書，被派駐在最嚴重的林邊、佳冬災區，他說當地泥濘不堪、積水不退的味道，到現在都還歷歷在目，所幸災區很快就展現重生的力量。

據縣府內部人員透露，2009年莫拉克風災發生當下，當時擔任縣長的曹啟鴻不忍災區慘況多次落淚，由於那年正逢選舉年，災後得立即投入選舉，曹啟鴻甚至一度動了退選念頭，所幸重建工作很快就上軌道，而曹啟鴻也在災後力推養水種電，讓林邊、佳冬災區的淹水爛田反而找到新契機。

消防局長許美雪表示，在莫拉克之後，防災系統已大大提升，如今屏東縣不但建置特搜訓練中心、還有橋樑水位監控系統、防災APP，甚至連預防性撤離地區及收容中心系統都建置完成，只要警訊啟動，撤離工作就會依SOP立刻展開。

另外，縣府水利處長江國豐表示，當年的莫拉克造成林邊溪潰堤，災後政府在4年內投入11億改善堤防，另外左右兩岸的排水系統，再投入10億元改善，過去常有SNG車守候的淹水熱點，現在已明顯減少。

研考處長鄞鳳蘭也說，事實上，災後重建的工作一直到現在都還在進行，例如今年縣府才深入霧台鄉大武部落建置微電網，協助山區部落在停電的時候仍然可以運作，還有近年政府力推的農產水產保險，都是災後逐漸凝聚的防範作法。

根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖...
根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖／屏東縣政府提供
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根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖...
根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖／屏東縣政府提供
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根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖...
根據屏東縣政府統計，10年前的莫拉克風災，屏東縣總計投入20377的志工人次。圖／屏東縣政府提供
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災後屏東縣政府曹啟鴻
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