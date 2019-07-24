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婦女求子10年好不容易懷孕 卻患穿透性胎盤險喪命

2019-07-24 16:54聯合報 記者王昭月╱即時報導

37歲胡姓婦人求子10年好不容易受孕，今年5月間上廁所時下腹部突然劇痛，送醫才發現胎盤已穿透子宮肌層，院方緊急安排剖腹產，並為她止血並修補子宮。醫師表示，穿透性胎盤是植入性胎盤症狀中最嚴重的一種，產婦發生機率約僅10萬分之一，如果未能及時處置，母子可能都不保。

胡女為了求子，經歷了生死關卡，所幸高雄義大醫院婦產部醫療團隊緊急救命，胡女住院5天後出院，兒子住院67天，上周也出院。今天她與丈夫一起帶著兒子回診，被問到是否還想拚第2胎，笑說「怕到了」。

義大醫院婦產部主治醫師張志仰表示，胡姓婦人腹痛就醫，透過核磁共振等檢查確認是「穿透性胎盤」，當時馬上召集婦產科、麻醉科、放射科及小兒科等人員合力把29周大的胎兒分娩出，再替她作後續治療，同時盡力保住她的子宮。

他表示，植入性胎盤是指胎盤和子宮肌層發生不正常的緊密附著，依據胎盤附著或侵入子宮的程度，又分為「粘連性」、「嵌入性」及「穿透性」3種，以穿透性最為嚴重。

會發生植入性胎盤的情形，包括高齡妊娠、多胎次、前置胎盤、前胎剖腹生產或曾接受過子宮手術、先天子宮缺陷等。產婦在懷孕6個月前，即使定期產檢，也不容易發現是否有植入性胎盤。

張志仰說，孕婦發生植入性胎盤的機率約千分之二，發生穿透性胎盤約是10萬分之一，相當罕見。一旦發生穿透性胎盤而未及時處理，可能造成胎兒不保，母體也可能因子宮破裂出血而導致死亡。

胡女丈夫知道老婆是冒著生命風險為他拚個兒子，不捨地說，萬一真要選擇，我一定要老婆平安。

胡姓婦女（左）求子10年，懷孕29周時卻發生穿透性胎盤，所幸義大醫院婦產科張志仰...
胡姓婦女（左）求子10年，懷孕29周時卻發生穿透性胎盤，所幸義大醫院婦產科張志仰醫師（右）等團隊救回。記者王昭月／攝影
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張志仰表示，穿透性胎盤是植入性胎盤中最嚴重的一種。記者王昭月／攝影
張志仰表示，穿透性胎盤是植入性胎盤中最嚴重的一種。記者王昭月／攝影
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義大婦產部跨科救援穿透性胎盤胡姓婦人，順利產子並保住她的子宮。記者王昭月／攝影
義大婦產部跨科救援穿透性胎盤胡姓婦人，順利產子並保住她的子宮。記者王昭月／攝影
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