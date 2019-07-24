家燕過境恆春半島爆大量 夜間賞燕小心淋到「糞雨」

2019-07-24 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



正值家燕過境屏東恆春半島高峰期，恆春鎮區上多條道路的電線上，每天晚上停滿密密麻麻的家燕，仿如音樂符號的五線譜。圖／蔡乙榮提供 分享 facebook 每年夏天大批家燕過境屏東恆春，最近數量來到高峰，每天入夜後，估計有逾2萬隻家燕停棲在鎮區的空中電線上，密密麻麻在電線中交錯的畫面，仿如音樂符號的五線譜，成為恆春夏日特別的生態景觀，為遊客帶來驚喜；古傳與人類相當親近的家燕是幸運、吉祥的象徵，但夜棲電線上的家燕也帶來讓人困擾的「糞雨」，讓居民又愛又氣。

長期觀察恆春半島候鳥的蔡乙榮說，北方家燕南遷菲律賓時，受巴士海峽阻隔，在恆春半島有夜棲現象，不同於其他候鳥夜棲在山林野地，家燕都夜棲在民宅附近電線上，恆春鎮區估計逾半，部分在滿州鄉；每年觀察的過境數量不一，20、30年前約40萬隻，4年前高達70萬隻，今年過境在這幾天達到最高峰，每天逾2萬隻，每年的夜棲區域也有改變。

他說，家燕是全球性分布鳥種，繁殖區和度冬區的範圍很廣，遷徙範圍從日本到澳洲都有，台灣各地全年都可以觀察到家燕，但以遷移期記錄的數量最多，大部分為春秋過境鳥及冬候鳥，台灣是家燕最南的繁殖區和最北的度冬區，1對成鳥約可繁殖2到3窩幼雛，在恆春地區繁殖的雛燕多已育成離巢，最近每天傍晚可見滿天燕子飛翔，電線上也密密麻麻停滿燕子，每天數量約2至3萬隻。

恆春居民張明政說，家燕捕食昆蟲，長久以來被視為益鳥，又喜歡在友善人家的屋簷或屋樑上築巢，貧富不嫌，營巢的宅第常被人讚為福宅，傳統觀念認為家燕是幸運吉祥的象徵，家宅有靈氣，才會燕來巢，不少居民會在屋簷下釘小木板歡迎家燕來築巢。