韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「台灣賽車國際交流協會」10月25日至27日將在世運大道舉辦賽車直線競速賽「2019高雄直線競速SDR嘉年華」，今天下午與台灣車輛職能發展學會簽署「高雄市賽車學院計畫」合作備忘錄MOU。高雄市長韓國瑜鑽進F1賽車駕駛座、跨騎哈雷機車，體驗賽車氛圍。

台灣賽車國際交流協會主辦「2019高雄直線競速SDR嘉年華」，將是韓國瑜引進賽車比賽到高雄的第一戰。今天的記者會現場展示13台各式賽車，造價超過新台幣1億元。韓國瑜表示，感謝主辦單位選擇高雄舉辦台灣首場街道直線競速賽，市府一定會全力支持，成為賽事最佳後盾，並呼籲海內外的好朋友10月一同來參加這場盛會。

韓國瑜對會場陳列的賽車也很有興趣，並鑽進F1賽車狹窄身躺臥的駕駛座，感受一下賽車手的壓力。還跨坐上哈雷重機，試催了幾下油門，媒體說：市長就騎了去上班好了！惹得韓哈哈大笑，大讚「哇，這個引擎聲好強壯，非常powerful了！」

台灣賽車國際交流協會與台灣車輛職能發展學會，今天簽署產學合作MOU，弘達應用材料公司也拋磚引玉贊助賽事，希望藉由推動賽事，整合各界資源，吸引國際車手與相關產業鏈回台發展，促進學術、科技、產業三方交流，帶動汽車工業向上提升，並推動國際賽事機構來高雄舉辦，促進産業及經濟發展。

「直線加速賽Street Drag Racing；SDR」是一種街頭直線競速賽，實際比賽距離為400公尺、1/4英里，國際上慣稱04加速賽。這次賽事國內開放150個報名名額，也邀請到國外頂尖車隊參賽，共分為無限改裝組、街車組、Fun Car組及大學生方程式組。四組同台較勁，參加預賽、敗部復活賽、決賽，並搭配世運主場館外舉辦賽車嘉年華，打造以音樂、美食、汽車為主題的親子活動區。