時力批韓國瑜爬樹作秀 藍民聲援：很自然

2019-07-24 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天爬上樹查看樹洞積水情況，藍綠看法各異。圖／高雄市政府新聞局提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜今天到前鎮區西山里了解登革熱防治情形時，爬上樹去看樹洞是否積水，時代力量高雄市議員黃捷批評韓國是「作秀的成分大於防疫的成分」，國民黨籍高雄市議員劉德林說，防疫人員說樹洞積水也可能是登革熱病媒蚊孳生的場所，韓國瑜爬上樹去查看，這是很自然的事，外界不必老用放大鏡去酸韓國瑜。

學生時期做過蚊子實驗的黃捷說，樹洞雖然會孳生病媒蚊，但檢查樹洞、投藥這件事情，專業的環保局跟衛生局人員會做，市長隨意做出危險舉動，只是造成隨扈和基層人員的困擾而已，甚至讓基層被究責！

她表示，如果市長需要親自示範或教學，建議還是以示範如何在居家環境消除積水容器或環境為主，比較能擴大防疫效果；市長不如好好寫公文申請預算，在高雄好好坐鎮調度人力和資源，盡到決策者的責任，而不是在那邊作秀，那對防疫的實質效果反而不大。

在議會參與衛環委員會的劉德林說，韓國瑜去視察登革熱防治，市府相關人員告訴韓樹洞積水也可能孳生病媒蚊，韓因為想多了解樹洞積水情形，自己爬上樹去查看，這也很自然，沒有什麼。

劉德林替韓國瑜抱不平，像本月20日韓去了解苓雅區一棟大樓地下室積水情況，進地下室之前先聞聞水中有沒有汽油味或其他奇怪的味道，也是很平常的舉動，這樣才能先判斷地下室除了積水，有沒有其他危險，相信很多人進積水區也會這樣做，不知道外界為什麼又酸韓。