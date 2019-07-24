傳許崑源住院 高市議長室：全身健檢

相關新聞
韓國瑜爬樹視察登革熱 專家：光爬沒用要用發泡劑填洞2019-07-24 16:52
家燕過境恆春半島爆大量 夜間賞燕小心淋到「糞雨」2019-07-24 16:51
韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐2019-07-24 16:43
時力批韓國瑜爬樹作秀 藍民聲援：很自然2019-07-24 16:39
韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行2019-07-24 16:20
隔音差影響評審 全國科博會臨時取消活動民眾撲空2019-07-24 15:41
高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院2019-07-24 14:50
當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務2019-07-24 14:48
藍立委提名 金門盼辦初選、連江明開會決定人選2019-07-24 14:22
高雄大雨災後 民進黨籍民代加緊關心區里防汛2019-07-24 14:03
防治登革熱 韓國瑜爬樹：洞很多會有蚊子2019-07-24 13:46
退役女班長回鄉開店 自創手搖母愛味2019-07-24 13:42
度假村惜才 想聘台灣野人當山林老師2019-07-24 13:40
南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判2019-07-24 11:01
韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出2019-07-24 10:12
退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍2019-07-24 08:04
別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師2019-07-24 07:57
高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開2019-07-23 23:51
屏議員林采穎 當選無效之訴駁回2019-07-23 23:47
建照失效+停工事由未排除／義联天悅二期 復工遭駁回2019-07-23 23:47
清大史懷哲課輔 金門學童親近英語2019-07-23 23:47
金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場2019-07-23 23:29
韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年2019-07-23 23:26
裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球2019-07-23 19:51
與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法2019-07-23 19:37
環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了2019-07-23 19:06
韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林2019-07-23 19:04
金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板2019-07-23 16:56
公民割草行動「假日草市」 二度遭市府駁回2019-07-23 16:26
屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議2019-07-23 15:41
好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援2019-07-23 15:30
韓國瑜市長推薦7月好書 《用一天說歷史》2019-07-23 11:47
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴2019-07-23 19:36
她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白2019-07-23 12:11
熱門文章
沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾2019-07-23 19:09
別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師2019-07-24 07:57
台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人2019-07-23 19:09
韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出2019-07-24 10:12
與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法2019-07-23 19:37
學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場2019-07-24 15:50
影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站2019-07-23 19:51
影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」2019-07-24 11:00
拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作2019-07-23 20:27
退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍2019-07-24 08:04
韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林2019-07-23 19:04
翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工2019-07-24 10:38
當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務2019-07-24 14:48
新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點2019-07-24 07:41
8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收2019-07-24 11:58
屏議員林采穎 當選無效之訴駁回2019-07-23 23:47
韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年2019-07-23 23:26
75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活2019-07-23 19:13
天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴2019-07-23 19:36
宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！2019-07-24 11:57
裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球2019-07-23 19:51
基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館2019-07-24 15:46
高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開2019-07-23 23:51
桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處2019-07-23 18:32
金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場2019-07-23 23:29
翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了2019-07-24 12:49
影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元2019-07-24 08:56
遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態2019-07-23 19:14
被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說2019-07-23 18:28
淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩2019-07-23 23:42
緩解地層下陷 古坑人工湖動土2019-07-23 23:41
台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定2019-07-23 23:28
又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速2019-07-23 23:36
換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善2019-07-23 23:40
假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場2019-07-23 23:51
摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標2019-07-24 13:59
花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電2019-07-24 13:44
南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判2019-07-24 11:01
北市上半年A1類車禍46死 機車占半數2019-07-23 23:46
北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件2019-07-23 19:36
留言