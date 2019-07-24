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傳許崑源住院 高市議長室：全身健檢

2019-07-24 17:09中央社 高雄24日電

高雄市議長許崑源日前戴眼罩與副市長李四川討論治水預算的照片讓他的健康受到關注。記...
高雄市議長許崑源日前戴眼罩與副市長李四川討論治水預算的照片讓他的健康受到關注。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議長許崑源日前戴眼罩與副市長李四川討論治水預算的照片讓他的健康受到關注，甚至傳說他生病住院。許崑源秘書陳雅敏今天表示，許崑源住院全身健檢，明天出院。

國民黨籍議長許崑源有標準的身材也酷愛桌球，平日有好的運動習慣，日前傳出他身體微恙，參加議員娶媳婦的喜宴時就被發現氣色不佳，許崑源當天還提早離席。

許崑源22日一早和李四川在議長室討論治水預算時右眼戴眼罩，他說是眼壓高就醫。

陳雅敏受訪表示，許崑源接受醫師建議住院做全身健檢，配合空腹檢查所以住院，預計明天出院。她說許崑源近來確實比較忙，需要多休息。

李四川健檢治水
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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