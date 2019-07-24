隔音差影響評審 全國科博會臨時取消活動民眾撲空

2019-07-24 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



民眾到高雄展覽館參加第59屆全國中小學科學展覽會，卻碰到臨時暫停活動，不得其門而入。圖／讀者提供 分享 facebook 第59屆全國中小學科學展覽會7月22日至28日在高雄展覽館舉行，有上千名全國中小學生的作品在此競賽。主辦單位高雄市教育局並安排了系列活動及演講，但有些外縣市及高雄民眾今天到高雄展覽館時，卻發現科學博覽會的館內活動貼出「暫停」，十分錯愕。高雄市教育局長吳榕峯表示，是因為評審昨天在評審時，館內隔音不佳，64個活動攤位的聲音影響到評審作業，考量科展競賽現場秩序維護，才臨時取消一天的館內活動。

從高雄仁武趕來參加活動的陳先生表示，今天到了高雄展覽館，跟他們一樣錯愕的人還有一堆。他覺得實在太誇張了，高雄市長韓國瑜還出席了開幕典禮，這是全國性的大活動，主辦單位和廠商應該注意到這個問題，怎麼會讓活動臨時喊卡？讓大老遠去的親師生非常失望。

現場還有跑遊覽車和計程車去的教育機構，當下不知道該怎麼跟家長交代？小朋友們也很失望。

高雄市教育局表示，因考量科展競賽現場秩序維護，決定7月24日科學博覽會取消部分館內活動，戶外4部科教巡迴車仍照常開放，民眾仍可持闖關卡蓋滿10個章參與摸彩，7月25日至28日則維持正常展出。