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高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院

2019-07-24 14:50聯合報 記者羅紹平╱即時報導

南迴地區民眾說，隨著高醫醫療團隊今年2月1日進駐大武衛生所，民眾感覺大武衛生所成...
南迴地區民眾說，隨著高醫醫療團隊今年2月1日進駐大武衛生所，民眾感覺大武衛生所成了高醫大武分院。記者羅紹平／攝影
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從今年2月1日起高醫醫療團隊進駐大武衛生所，為南迴偏鄉醫療服務，明天25日起還將增設眼科門診，南迴地區達仁、大武等鄉民說，感覺大武衛生所是高醫大武分院。

台東縣衛生局長黃明恩表示，針對大武地區民眾需求，結合高醫醫療團隊專科門診，自7月25日明天起在大武鄉衛生所將再增開眼科門診，且由高醫眼科部主任賴昱宏主任率先駐診，提供大武地區民眾眼科的諮詢與診療。

黃明恩說，縣內醫院大多集中在台東市區，且患有糖尿病多為高齡長者，行動不便，有眼底鏡檢查及眼疾需求民眾，如自行就醫得花1到2小時車程到台東市區，才有眼科醫師診治，大武衛生所增加眼科門診，將大大減少老人家舟車勞頓就醫的辛勞。

高醫進駐南迴偏鄉，最讓人喜出望外的是高醫在大武開設的骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科、肝膽胰內科等，指派的都是南台灣名醫，包括高醫大副校長，也是國內肝膽胰內科權威余明隆，以及腎臟內科黃尚志、肝膽胰內科黃志富、胃腸內科王耀廣、骨科沈柏志等都是各專科的翹楚。

對高醫持續在大武衛生所增加專科門診，大武地區民眾表示「感覺大武衛生所像是高醫大武分院」，南迴沿線鄉鎮醫療品質也因高醫進駐大大提升，民眾普遍感謝縣政府引進高醫團隊進駐。

高醫醫療團隊今年2月1日進駐大武衛生所，當天由高醫院長侯明鋒（左三）等醫師及台東...
高醫醫療團隊今年2月1日進駐大武衛生所，當天由高醫院長侯明鋒（左三）等醫師及台東縣長饒慶鈴（右三）主持啟動記者會。本報系資料照片
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衛生所高醫台東
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