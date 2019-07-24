當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



8月8日是莫拉克10周年，屏東縣政府自7月27日起有一系列活動，包括重建特展、紀念活動、重生部落小旅行、玉山與大武山的傳說-10周年音樂會等，縣府今天起發出尋人任務，要從100多張八八風災的照片中，尋找當年曾經協助的志工主角，邀請他們重回災區，看見新生力量。

提起莫拉克，很多人迄今仍心有餘悸，根據屏東縣政府統計，2009年的莫拉克風災在屏東縣造成歷來最嚴重的災情，包括70人傷亡、394處房屋毀損、5000人次撤離，光農林漁牧損失就高達36億元，為協助災區重建，當年動用的志工人數更高達20377人次。

走過10年重建，屏東縣政府將自本月27日起推出一系列莫拉克風災10周年的紀念活動，包括莫拉克生活藝術節-蒂摩爾古薪舞集表演、快閃到屏東-遇見古謠傳唱、莫拉克重建特展、土地vs人的和解-莫拉克風災論壇、玉山vs大武山的傳說-10周年音樂會、走過88重生區小旅行等。

另外縣府今天起還發出「尋人任務」，尋找莫拉克風災期間曾經伸出援手的志工主角，縣府表示，當年有來自全國各地的志工深入災區，有的協助災區重建、有的陪伴災民，每一個臉龐、每一雙手都值得感謝，縣府希望尋找志工們一起參加重生區小旅行，或致贈一份小禮物，感謝他們當年的付出。