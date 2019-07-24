親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「寄生華航」第2集？ 徐弘庭踢爆綠營前立委、議員接力主演

「脫歐戰將」當首相！英國脫歐倒數100日的賭博交接

高雄大雨災後 民進黨籍民代加緊關心區里防汛

2019-07-24 14:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

立委李昆澤和7位高雄市議員今天共同召開「鐵路地下化工程綠色廊帶防汛防疫協調會報」，與會的苓雅區、三民區台鐵鐵路地下化沿線里長紛紛抱怨過去很少淹水、積水的地區，本月19日大雨時嚴重積水，九如路沿線很多有地下室的透天厝地下室變成「滯洪池」了，李昆澤即請交通部鐵道局南部工程處、高雄市政府工務局、水利局等儘快了解狀況找出原因加以解決。

李昆澤說，719豪雨造成高雄市很多地區淹水，為了解相關單位是否做好嚴格的防汛準備以因應接下來的颱風季。他並表示，大順、自立陸橋拆除，大順路、自立路已通車，後續排水與人行道工程卻還沒有完成，鐵路地下化後後續綠色廊帶要到10月才要發包，高雄市政府要加緊腳步施工，更要注意汛期防汛。

里內在鐵路地下化沿線多位里長對於這次積水，心有餘悸，三民區安發里長蔡明德說，安發里平等路、科工館附近，長年來很少積水，這次卻嚴重積水，不知道和鐵路地下化後的綠廊帶尚未做好排水設施有關。

還有住在三民區寶珠溝一帶的里長說，寶珠溝附近的十全滯洪池還沒有做好，寶珠溝也有一些工程進行，大雨來時是不是未做好防汛措施，導致寶珠溝周積水嚴重。

和李昆澤共同召開這次協調會的議員何權峰說，寶珠溝的水流到愛河，如果說是719大雨是遇到大潮，照理說愛河主流沿岸的低漥地區也會大積水，可是那些地區未傳嚴重災情，反倒是上游的寶珠溝附近大積水，希望市府水利、工務單位趕快找出原因，否則接下來的就是颱風季，一旦遇到強降雨，這次積水地區可能還會淹積。

鐵道局南部工程處、高市水利局、工務局人員表示會儘快檢討改善防汛措施。

7月19日高雄大雨造成災情，民進黨籍高市民代今天召開「鐵路地下化工程綠色廊帶防汛...
7月19日高雄大雨造成災情，民進黨籍高市民代今天召開「鐵路地下化工程綠色廊帶防汛防疫協調會報」， 關心苓雅區、三民區台鐵鐵路地下化沿線地區大雨積水問 題。記者楊濡嘉／攝影
分享
立委李昆澤（左二）和高雄市議員鄭孟洳（左一）、何權峰（左三）、黃文益（右一）今天...
立委李昆澤（左二）和高雄市議員鄭孟洳（左一）、何權峰（左三）、黃文益（右一）今天共同召開「鐵路地下化工程綠色廊帶防汛防疫協調會報」， 關心苓雅區、三民區台鐵鐵路地下化沿線地區大雨積水問 題。記者楊濡嘉／攝影
分享

鐵路地下化高雄市李昆澤
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

建照失效+停工事由未排除／義联天悅二期 復工遭駁回

2019-07-23 23:47

清大史懷哲課輔 金門學童親近英語

2019-07-23 23:47

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了

2019-07-23 19:06

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

公民割草行動「假日草市」 二度遭市府駁回

2019-07-23 16:26

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

韓國瑜市長推薦7月好書 《用一天說歷史》

2019-07-23 11:47

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11
看更多

熱門文章

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59

中市賣社宅遭洪慈庸轟賣地炒房 市府：合法活化

2019-07-23 17:11

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

蔡其昌、施志昌爭取沼液運輸車 台中有機肥再循環利用

2019-07-23 14:14

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top