高雄大雨災後 民進黨籍民代加緊關心區里防汛

2019-07-24 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立委李昆澤和7位高雄市議員今天共同召開「鐵路地下化工程綠色廊帶防汛防疫協調會報」，與會的苓雅區、三民區台鐵鐵路地下化沿線里長紛紛抱怨過去很少淹水、積水的地區，本月19日大雨時嚴重積水，九如路沿線很多有地下室的透天厝地下室變成「滯洪池」了，李昆澤即請交通部鐵道局南部工程處、高雄市政府工務局、水利局等儘快了解狀況找出原因加以解決。

李昆澤說，719豪雨造成高雄市很多地區淹水，為了解相關單位是否做好嚴格的防汛準備以因應接下來的颱風季。他並表示，大順、自立陸橋拆除，大順路、自立路已通車，後續排水與人行道工程卻還沒有完成，鐵路地下化後後續綠色廊帶要到10月才要發包，高雄市政府要加緊腳步施工，更要注意汛期防汛。

里內在鐵路地下化沿線多位里長對於這次積水，心有餘悸，三民區安發里長蔡明德說，安發里平等路、科工館附近，長年來很少積水，這次卻嚴重積水，不知道和鐵路地下化後的綠廊帶尚未做好排水設施有關。

還有住在三民區寶珠溝一帶的里長說，寶珠溝附近的十全滯洪池還沒有做好，寶珠溝也有一些工程進行，大雨來時是不是未做好防汛措施，導致寶珠溝周積水嚴重。

和李昆澤共同召開這次協調會的議員何權峰說，寶珠溝的水流到愛河，如果說是719大雨是遇到大潮，照理說愛河主流沿岸的低漥地區也會大積水，可是那些地區未傳嚴重災情，反倒是上游的寶珠溝附近大積水，希望市府水利、工務單位趕快找出原因，否則接下來的就是颱風季，一旦遇到強降雨，這次積水地區可能還會淹積。