南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府今天在環保局召開南星計畫中程計畫變更對照表環評會議，在地居民及環團代表在會前陳情，要求環保局停止不當造地高程及環境監測，停止環評變更，勿球員兼裁判，應停止審查。高雄市環保局表示，此審查會議是由外部學者專家組成專案小組，並無任何環保局或政府機關代表。至於環團關心的「南星計畫中程計畫」土地後續自由貿易港區及遊艇產業園區等開發案，均由環保局審查中，並進入到第二階段環評審查。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會，金煙囪文化協進會、大林蒲遷村自救會、守護沿海六里遷村權益自救會、高雄健康空氣行動聯盟、台灣水資源保育聯盟、南部反空汙大聯盟等環團與在地里長，今天到環保局旁聽環評會議。環團指出，原環評書定稿內容規定填海造地高程達海平面以上7公尺，但環保局竟要推翻102年環評決議，將變更填海造地高程，目前尚未完工土地也要開發，而且將停止環境監測作業。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事洪秀菊表示，此案可能是高雄市環保局急於開發又遲遲未通過環評所要進行的變更，質疑環保局雙重身分球員兼裁判，又是開發單位、又是審查監測單位、自己考試自己改考卷，呼籲環保局退回南星中程計劃造地高程環評變更，回歸環保署審查。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，此案應依照環評法施行規則12條附表一第40項規定：於海域築堤排水填土造成陸地，應回歸環保署審查。尤其開發單位就是高雄市環保局，有開發壓力，所以更不適合審查相關環評。在經過在地現勘後，看到規劃為小港南星遊艇製造專區的填海造陸土地有廣大部分根本沒有高於海平面，不符合顧問公司環評書所登載之1至4公尺或4至13公尺高程，已涉嫌登載不實，且監測沉降都在海堤上，監測資料不足。

環保局表示，今天的環評審查程序，環保局是法令主管機關，並非審查單位，各個開發案的審查機關也有明文規定，一切依環評法進行。今天「南星計畫中程計畫區」環評變更緣由，是因應101年間土地點交過程，為減輕對環境衝擊及實際需要的計畫改變，主要有兩項，分別是「植生綠化造地高程」及「環境監測計畫」。造地高程部分是為了避免重複挖填整地造成二次汙染，所以配合當時的土地現況辦理點交，並依後續核定計畫內容辦理；另植栽維護及植生綠化，則交由後續土地權責單位配合土地使用計畫整體設計。