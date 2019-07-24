親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府今天在環保局召開南星計畫中程計畫變更對照表環評會議，在地居民及環團代表在會前陳情，要求環保局停止不當造地高程及環境監測，停止環評變更，勿球員兼裁判，應停止審查。高雄市環保局表示，此審查會議是由外部學者專家組成專案小組，並無任何環保局或政府機關代表。至於環團關心的「南星計畫中程計畫」土地後續自由貿易港區及遊艇產業園區等開發案，均由環保局審查中，並進入到第二階段環評審查。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會，金煙囪文化協進會、大林蒲遷村自救會、守護沿海六里遷村權益自救會、高雄健康空氣行動聯盟、台灣水資源保育聯盟、南部反空汙大聯盟等環團與在地里長，今天到環保局旁聽環評會議。環團指出，原環評書定稿內容規定填海造地高程達海平面以上7公尺，但環保局竟要推翻102年環評決議，將變更填海造地高程，目前尚未完工土地也要開發，而且將停止環境監測作業。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事洪秀菊表示，此案可能是高雄市環保局急於開發又遲遲未通過環評所要進行的變更，質疑環保局雙重身分球員兼裁判，又是開發單位、又是審查監測單位、自己考試自己改考卷，呼籲環保局退回南星中程計劃造地高程環評變更，回歸環保署審查。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，此案應依照環評法施行規則12條附表一第40項規定：於海域築堤排水填土造成陸地，應回歸環保署審查。尤其開發單位就是高雄市環保局，有開發壓力，所以更不適合審查相關環評。在經過在地現勘後，看到規劃為小港南星遊艇製造專區的填海造陸土地有廣大部分根本沒有高於海平面，不符合顧問公司環評書所登載之1至4公尺或4至13公尺高程，已涉嫌登載不實，且監測沉降都在海堤上，監測資料不足。

環保局表示，今天的環評審查程序，環保局是法令主管機關，並非審查單位，各個開發案的審查機關也有明文規定，一切依環評法進行。今天「南星計畫中程計畫區」環評變更緣由，是因應101年間土地點交過程，為減輕對環境衝擊及實際需要的計畫改變，主要有兩項，分別是「植生綠化造地高程」及「環境監測計畫」。造地高程部分是為了避免重複挖填整地造成二次汙染，所以配合當時的土地現況辦理點交，並依後續核定計畫內容辦理；另植栽維護及植生綠化，則交由後續土地權責單位配合土地使用計畫整體設計。

環保局表示，原核定環境監測計畫的監測期程為填埋容量達到飽和後5年內，因該計畫區是101年完成填築作業，開發單位持續辦理環境監測計畫至今已屆滿5年，且各項環境因子監測結果趨於穩定，所以才申請停止營運期間環境監測作業。至於「南星計畫中程計畫」土地後續的自由貿易港區及遊艇產業園區等開發案，均由環保署審查中，並進入到第二階段環評審查，與環保局今天舉辦的「南星計畫中程計畫」變更對照表的環評審查，是兩件事。

環團與在地居民到高雄市環保局為南星計畫中程計畫陳情，要求停止不當造地高程及環境監...
環團與在地居民到高雄市環保局為南星計畫中程計畫陳情，要求停止不當造地高程及環境監測，停止環評變更，勿球員兼裁判。記者徐如宜／攝影
分享
環團與在地居民到高雄市環保局為南星計畫中程計畫陳情，要求停止不當造地高程及環境監...
環團與在地居民到高雄市環保局為南星計畫中程計畫陳情，要求停止不當造地高程及環境監測，停止環評變更，勿球員兼裁判。記者徐如宜／攝影
分享

環評高雄市遊艇
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

建照失效+停工事由未排除／義联天悅二期 復工遭駁回

2019-07-23 23:47

清大史懷哲課輔 金門學童親近英語

2019-07-23 23:47

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了

2019-07-23 19:06

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

公民割草行動「假日草市」 二度遭市府駁回

2019-07-23 16:26

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

韓國瑜市長推薦7月好書 《用一天說歷史》

2019-07-23 11:47

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11
看更多

熱門文章

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

施工告示過了20天未修正！彰化市中山路大塞車駕駛怒斥

2019-07-23 12:13

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

宜蘭離奇天坑塌陷受損不只道路 災情還擴及汙水管

2019-07-23 12:37

清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

彰化大葉大學聯外道路通車 前任現任縣長同台

2019-07-23 12:14

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top