韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



國民黨屏東縣黨部今早公布第一選區黨內民調初選結果。記者江國豪／攝影 分享 facebook

國民黨屏東縣立委第一選區初選結果出爐！

高雄市社會局前局長葉壽山，與屏東縣議員宋麗華，兩人經黨內電話民調初選，最終結果顯示，葉壽山獲得60.191％，宋麗華獲得39.809%，葉以領先21％，將代表國民黨出征。

而葉壽山為「韓家軍」人馬，被外界視為韓國瑜勢力橫跨高屏溪指標，獲得國民黨正式提名後，將與民進黨現任立委鍾佳濱及無黨縣議員蔣月惠等人對決，葉能否在「韓流」助攻下扭轉屏東「綠地變藍天」備受關注。

確認贏得黨內初選後，葉壽山表示將為年輕人發聲，為國民黨在屏東力拚一席，認為「韓流」多少有幫助，但只是一部分，主要是在地鄉親支持。而韓國瑜是否會到屏東幫忙，目前黨部已在規畫中。

而宋麗華則說，此次民調電話僅用國、台語發音，對自己大部分客家支持者相當不公平，不過仍尊重民調結果。

屏東縣立委第一選區戰況相當激烈，藍綠陣營皆有「不確定因子」存在。綠營方面，立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠，日前表態有意以無黨籍身份參選立委，雖蘇嘉全盼洪打消念頭，但洪仍持續勤跑基層，綠營地方政壇人士憂心，若最終洪前去登記參選，勢必衝擊鍾佳濱選情。而藍營方面則有長期投身「反年改」的屏東縣後備司令部前司令黃冬輝，原先表態參加國民黨初選，最終卻未進行登記，黃表示不想被民調「做掉」，因此將以「非國民黨」身分參選。

藍、綠陣營皆有芒刺在背，唯獨號稱「政壇孤鳥」的蔣月惠一人老神在在，持續在屏北街頭為羅騰園義賣募款並爭取選民支持。蔣月惠去年7月聲援屏東市公勇路拆遷案，因咬傷女警躍上全國版面而名氣大增，後來以1萬8百票選區最高票連任成功，更趁勝追擊宣布參選立委，蔣說不管會不會當選，至少能為爭取每票30元的選票補助，將全數捐給羅騰園。

而屏東縣立委第二選區將由民進黨現任立委莊瑞雄，與屏東縣議長周典論女兒周佳琪兩人對決。