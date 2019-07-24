親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12聯合報 記者江國豪╱即時報導

國民黨屏東縣黨部今早公布第一選區黨內民調初選結果。記者江國豪／攝影
國民黨屏東縣黨部今早公布第一選區黨內民調初選結果。記者江國豪／攝影
分享

國民黨屏東縣立委第一選區初選結果出爐！

高雄市社會局前局長葉壽山，與屏東縣議員宋麗華，兩人經黨內電話民調初選，最終結果顯示，葉壽山獲得60.191％，宋麗華獲得39.809%，葉以領先21％，將代表國民黨出征。

而葉壽山為「韓家軍」人馬，被外界視為韓國瑜勢力橫跨高屏溪指標，獲得國民黨正式提名後，將與民進黨現任立委鍾佳濱及無黨縣議員蔣月惠等人對決，葉能否在「韓流」助攻下扭轉屏東「綠地變藍天」備受關注。

確認贏得黨內初選後，葉壽山表示將為年輕人發聲，為國民黨在屏東力拚一席，認為「韓流」多少有幫助，但只是一部分，主要是在地鄉親支持。而韓國瑜是否會到屏東幫忙，目前黨部已在規畫中。

而宋麗華則說，此次民調電話僅用國、台語發音，對自己大部分客家支持者相當不公平，不過仍尊重民調結果。

屏東縣立委第一選區戰況相當激烈，藍綠陣營皆有「不確定因子」存在。綠營方面，立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠，日前表態有意以無黨籍身份參選立委，雖蘇嘉全盼洪打消念頭，但洪仍持續勤跑基層，綠營地方政壇人士憂心，若最終洪前去登記參選，勢必衝擊鍾佳濱選情。而藍營方面則有長期投身「反年改」的屏東縣後備司令部前司令黃冬輝，原先表態參加國民黨初選，最終卻未進行登記，黃表示不想被民調「做掉」，因此將以「非國民黨」身分參選。

藍、綠陣營皆有芒刺在背，唯獨號稱「政壇孤鳥」的蔣月惠一人老神在在，持續在屏北街頭為羅騰園義賣募款並爭取選民支持。蔣月惠去年7月聲援屏東市公勇路拆遷案，因咬傷女警躍上全國版面而名氣大增，後來以1萬8百票選區最高票連任成功，更趁勝追擊宣布參選立委，蔣說不管會不會當選，至少能為爭取每票30元的選票補助，將全數捐給羅騰園。

而屏東縣立委第二選區將由民進黨現任立委莊瑞雄，與屏東縣議長周典論女兒周佳琪兩人對決。

高雄市前社會局長葉壽山（左），與屏東縣議員宋麗華（右）黨內初選結果出爐，最終由葉...
高雄市前社會局長葉壽山（左），與屏東縣議員宋麗華（右）黨內初選結果出爐，最終由葉壽山勝出。記者江國豪／攝影
分享

葉壽山國民黨宋麗華2020立委選舉2020選舉屏東縣立委2020選舉
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

建照失效+停工事由未排除／義联天悅二期 復工遭駁回

2019-07-23 23:47

清大史懷哲課輔 金門學童親近英語

2019-07-23 23:47

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了

2019-07-23 19:06

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

金門警提醒駕駛減速 在易肇事路段設死傷人數看板

2019-07-23 16:56

公民割草行動「假日草市」 二度遭市府駁回

2019-07-23 16:26

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

韓國瑜市長推薦7月好書 《用一天說歷史》

2019-07-23 11:47

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11
看更多

熱門文章

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

施工告示過了20天未修正！彰化市中山路大塞車駕駛怒斥

2019-07-23 12:13

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

宜蘭離奇天坑塌陷受損不只道路 災情還擴及汙水管

2019-07-23 12:37

清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

彰化大葉大學聯外道路通車 前任現任縣長同台

2019-07-23 12:14

底渣處理2次議約高雄暫停代燒 蘭嶼綠島垃圾繼續堆積

2019-07-23 16:52

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top