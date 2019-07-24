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退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位於國境之南的屏東縣恆春鎮氣候炎熱，裝甲部隊女班長退役的張奈鈺8年前返鄉投入廝殺激烈的手搖飲市場，發現市場全被知名品牌連鎖店佔據，一個「別人可以，為何我們不行」念頭，去年自創恆春在地品牌「順水堂」，在主打「現沖現泡」外，新推出加入健康穀物的黑糖珍珠奶茶，背後故事很洋蔥，原是幼女感染腸病毒沒有食慾，焦急的她靈機一動將穀物加入冰奶茶，女兒一口喝光，她復刻並稍做改良，意外成為熱銷飲品。

「恆春鎮區的手搖飲市場，套句戰場上用語，可用巷道肉搏戰形容！」張奈鈺為照顧罹癌母親，9年自新竹湖口裝甲兵部隊退役，隔年以加盟店投入手搖飲市場；37歲的她說，南台灣天氣炎熱，恆春又是旅遊度假勝地，為爭搶手搖飲市場大餅，台灣各知名品牌爭相進駐，主要街道不到1公里，就聚集20多家手搖飲店，還不包括5家便利超商，要在激烈的市場求生存，加上薄利，真得要很拚。

在手搖飲市場拚戰多年，張奈鈺發現市場全被知名品牌連鎖店包辦，在加盟金外，最重要的原物料也都被總店掌握，心想為何恆春的手搖飲市場被外地人包辦，「別人可以，為何我們不行」；去年房東要調漲店面租金，她心一橫不租了，重新找店面並在年初自創「順水堂」品牌，為在市場做出區隔，主打茶葉「現沖現泡」，在國內外廣受歡迎珍珠奶茶，她推出加入多種穀物的健康黑糖珍奶，還計畫導入在地的果茶飲品。

「只要用心，相信會被看見，打造出讓恆春人驕傲的手搖飲新品牌，是未來的目標！」張奈鈺說，連鎖店多是茶葉先沖泡好，她改為快速加熱的茶包「現沖現泡」，茶葉絕不用進口茶，全來自南投山區，口感和香氣更勝一籌；黑糖珍珠奶茶加入芝蔴、花生健康穀物，原是女兒7歲時感染腸病毒沒有食慾，她嘗試將穀物加入冰奶茶，女兒竟一口喝光，她復刻並融入降低甜度的奶霜，沒想到成為熱銷飲品。

裝甲部隊女班長退役的張奈鈺（右）8年前返屏東恆春家鄉投入廝殺激烈的手搖飲市場，去...
裝甲部隊女班長退役的張奈鈺（右）8年前返屏東恆春家鄉投入廝殺激烈的手搖飲市場，去年自創恆春在地品牌「順水堂」，推出順水堂娃娃，希望打造出讓恆春人驕傲的手搖飲新品牌。記者潘欣中／攝影
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裝甲部隊女班長退役的張奈鈺（右）8年前返屏東恆春家鄉投入手搖飲市場，發現市場全被...
裝甲部隊女班長退役的張奈鈺（右）8年前返屏東恆春家鄉投入手搖飲市場，發現市場全被知名連鎖店佔據，去年自創恆春在地品牌「順水堂」，新推出加入健康穀物的黑糖珍珠奶茶成為招牌的熱銷飲品。記者潘欣中／攝影
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珍珠奶茶腸病毒
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