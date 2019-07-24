別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



長年離群索居、流竄山區且體格精壯被稱「台灣野人」的林金寶，今年4月出獄後，最近又發現潛入屏東縣恆春鎮、滿州鄉的民宿、住宅偷吃食物，甚至還洗澡、玩iPad，在恆春警分局出動熟悉山區地形員警全力查緝之際，21日晚上他又潛入滿州鄉小墾丁度假村的員工餐廳偷吃員工宵夜餐，被發現時說聲「拍謝」後逃逸，消失在黑夜中。

小墾丁度假村總經理張福生表示，林金寶潛入期間並未偷竊或破壞，還向發現的同仁說聲「拍謝」，可以感受到他的歉意，不過就是想填飽肚子，他認為「台灣野人」脫離現實社會，在山林間離群索居，可能是害怕與人相處，呼籲台灣社會對林金寶釋出善意，避免醜化或視同惡魔的汙名化，協助他重新融入人群社會。

小墾丁度假村經理黃耀寬表示，林金寶所吃的員工餐是肉絲蛋炒飯、蛋酥雨來菇、滿州手工洋蔥糕與主廚精力湯，因為同仁上大夜班前，都要補充滿滿的體力，才有力氣工作，可能是香味四溢的員工餐，吸引林前來；度假村想伸出友誼之手接納林，林可以是恆春半島生態旅遊最棒的山林老師，帶領遊客學習山林生活的智慧，政府應積極協助矯治，不是抓到後判刑入獄，出獄後又遁入山林。