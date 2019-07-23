金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「2019金門夏日音樂季」今晚熱情登場，首日邀請到兩岸三地最具人氣的超強卡司陣容，包括茄子蛋、朱俐靜、魏嘉瑩等人，現場吸引超過3千多位遊客與民眾湧入，共同欣賞偶像團體的精彩演出，High翻全場。

一連4天的金門夏日音樂季，今天在后湖濱海公園正式啟動，下午4點起，就陸續有不少遊客湧進會場「卡位」，不少人是衝著周邊有趣又好玩的戲水遊樂設施，包括水上溜滑梯、水搖船、章魚大滑梯、小小兵氣墊屋…等，還有小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區，及網美拍照熱點-多彩懶骨頭區，每樣都吸引不少遊客體驗。

晚間7點，金門夏日音樂季在遊客們的尖叫聲揭開序幕，「音樂神童」廖柏雅、A-Teen、魏嘉瑩(band)、朱俐靜、茄子蛋等人依序上場獻唱；此外，金門在地的candy金門小女孩與金中熱舞社也以火熱的舞蹈征服全場，現場氣氛相當嗨，也讓后湖海灘越夜越美麗。

活動的壓軸是由金酒公司所贊助的煙火秀，五顏六色的煙火，把天空點綴的閃閃發光，也讓首日的活動圓滿劃下句點。明晚第2天的演出，將安排許淨淳、李千那、畢書盡等知名藝人輪番上台表演，還有目前最夯煙火秀+無人機，保證大有看頭。