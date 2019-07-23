韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



最近行政院公布上半年外銷成果，其中有不少是來自高雄市的成績，高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，農業局統計，今年上半年果品外銷量8920公噸，較去年同期成長86.8%，產值新台幣2億6067萬元，較去年同期成長65%。

高雄市農業局進一步分析，高雄市去年全年果品外銷量6122公噸，產值2億1618萬元，今年上半年果品外銷量、產值雙雙大幅超越去年全年。

高雄市下半年果品外銷持續暢旺，主要外銷果品依序為鳳梨、芭樂和香蕉。截至108年7月21日，高雄市農產外銷國別遍及中國、日本、新馬、香港、加拿大及中東等地，外銷量已達9090公噸、產值2億6613萬元。其中芭樂1432公噸，3978萬元；蜜棗111公噸，1199萬元；蓮霧325公噸，2740萬元；鳳梨6019公噸，1億4629萬元。香蕉936公噸，2534萬元；其它265公噸，1531萬元。

在漁產品方面，高雄市海洋局成績也不錯，今年上半年已簽訂漁產品訂單金額約40億元，逼近去年全年的9成。

其中第一年訂單金額約26億元，目前已執行5張訂單，金額4750萬元，包括秋刀魚、魷魚及午仔魚等，後續在確認產品品項與價格後將陸續出貨。