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韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

最近行政院公布上半年外銷成果，其中有不少是來自高雄市的成績，高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，農業局統計，今年上半年果品外銷量8920公噸，較去年同期成長86.8%，產值新台幣2億6067萬元，較去年同期成長65%。

高雄市農業局進一步分析，高雄市去年全年果品外銷量6122公噸，產值2億1618萬元，今年上半年果品外銷量、產值雙雙大幅超越去年全年。

高雄市下半年果品外銷持續暢旺，主要外銷果品依序為鳳梨、芭樂和香蕉。截至108年7月21日，高雄市農產外銷國別遍及中國、日本、新馬、香港、加拿大及中東等地，外銷量已達9090公噸、產值2億6613萬元。其中芭樂1432公噸，3978萬元；蜜棗111公噸，1199萬元；蓮霧325公噸，2740萬元；鳳梨6019公噸，1億4629萬元。香蕉936公噸，2534萬元；其它265公噸，1531萬元。

在漁產品方面，高雄市海洋局成績也不錯，今年上半年已簽訂漁產品訂單金額約40億元，逼近去年全年的9成。

其中第一年訂單金額約26億元，目前已執行5張訂單，金額4750萬元，包括秋刀魚、魷魚及午仔魚等，後續在確認產品品項與價格後將陸續出貨。

高雄市海洋局表示，受到多筆漁產品訂單的效應，帶動中國大陸、香港、新加坡、杜拜、澳洲及德國貿易商、採購商、通路商、超市及火鍋業者等，向高雄市洽詢採購漁產品，經海洋局媒合高雄市漁產品業者接洽，今年前六月外銷量約6285公噸，外銷值約10.3億元。

鳳梨是高雄市主要外銷果品。圖／高雄市農業局提供
鳳梨是高雄市主要外銷果品。圖／高雄市農業局提供
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高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，果品外銷量8920...
高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，果品外銷量8920公噸，較去年同期成長86.8%，產值新台幣2億6067萬元，較去年同期成長65%。記者林澔一／攝影
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高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，農業局統計，今年上...
高雄市長韓國瑜今天接受本報專訪時，也忍不住拿出口袋裡的成績單，農業局統計，今年上半年果品外銷量8920公噸，較去年同期成長86.8%，產值新台幣2億6067萬元，較去年同期成長65%。記者林澔一／攝影
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鳳梨是高雄市主要外銷果品。圖／高雄市農業局提供
鳳梨是高雄市主要外銷果品。圖／高雄市農業局提供
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