大同醫院8月加入高雄醫療觀光平台 健髮體雕中心揭牌

2019-07-23 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市立大同醫院將於8月起加入高雄醫療觀光平台，吸引國外旅客來高雄進行短期醫美旅遊，院方規畫「健髮體雕中心」及「微創手術中心」，今舉辦揭牌儀式，結合整型外科及皮膚科，開設各式美容手術、雷射光療、注射美容等，除由主治醫師親自諮詢，更培訓一批專業醫美個案管理師，協助個案術後照護諮詢及心理建設。

3名曾在該院分別接受拉皮、植髮及自體脂肪隆乳的個案，也出席揭牌儀式現身說法。50多歲的王女士是日籍人士，半年前為了健康因素成功減重30公斤，但卻產生胸、腹部下垂及蝴蝶袖困擾，雖瘦身成功，攬鏡自照仍相當不滿意，決定接受胸部拉提、腹部整形及蝴蝶袖等手術；天天游泳的她，現在穿上泳衣也充滿自信，漂亮迎向第二春。

另名36歲的黃先生在急診擔任護理師，很早就自覺落髮嚴重，加上父親也是在20幾歲就禿頭，在健髮門診就醫已5年，平均每月都要花上5千元藥費延緩掉髮，但頂上毛髮仍逐漸變成M型禿，令他在人際關係上相當沒自信，決定一勞永逸，在去年底及上個月分階段進行後腦杓及前額植髮手術，終於擺脫禿頭男封號，重拾斯文清秀外貌。

大童醫院整形外科主任沈彥廷指出，肥胖者常合併高血壓、高血糖與高血脂問題，但接受內科醫師診療後進行大量減重，常出現皮膚鬆垮的後遺症，多數集中在腹部、手臂，甚至有胸部下垂的情況，贅皮無法靠運動改善，只能割去並同步拉皮；該院擁有醫療中心級設備、主治醫師及麻醉醫療團隊，安全性更為提高。