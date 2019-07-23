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大同醫院8月加入高雄醫療觀光平台 健髮體雕中心揭牌

2019-07-23 20:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市立大同醫院將於8月起加入高雄醫療觀光平台，吸引國外旅客來高雄進行短期醫美旅遊，院方規畫「健髮體雕中心」及「微創手術中心」，今舉辦揭牌儀式，結合整型外科及皮膚科，開設各式美容手術、雷射光療、注射美容等，除由主治醫師親自諮詢，更培訓一批專業醫美個案管理師，協助個案術後照護諮詢及心理建設。

3名曾在該院分別接受拉皮、植髮及自體脂肪隆乳的個案，也出席揭牌儀式現身說法。50多歲的王女士是日籍人士，半年前為了健康因素成功減重30公斤，但卻產生胸、腹部下垂及蝴蝶袖困擾，雖瘦身成功，攬鏡自照仍相當不滿意，決定接受胸部拉提、腹部整形及蝴蝶袖等手術；天天游泳的她，現在穿上泳衣也充滿自信，漂亮迎向第二春。

另名36歲的黃先生在急診擔任護理師，很早就自覺落髮嚴重，加上父親也是在20幾歲就禿頭，在健髮門診就醫已5年，平均每月都要花上5千元藥費延緩掉髮，但頂上毛髮仍逐漸變成M型禿，令他在人際關係上相當沒自信，決定一勞永逸，在去年底及上個月分階段進行後腦杓及前額植髮手術，終於擺脫禿頭男封號，重拾斯文清秀外貌。

大童醫院整形外科主任沈彥廷指出，肥胖者常合併高血壓、高血糖與高血脂問題，但接受內科醫師診療後進行大量減重，常出現皮膚鬆垮的後遺症，多數集中在腹部、手臂，甚至有胸部下垂的情況，贅皮無法靠運動改善，只能割去並同步拉皮；該院擁有醫療中心級設備、主治醫師及麻醉醫療團隊，安全性更為提高。

整形外科主治醫師賴雅薇也分享一名女性上班族瑄瑄的個案，因談戀愛食量大增胖了10公斤成「幸福肥」，接受自體脂肪豐胸手術，將腹部多餘脂肪填補到胸部，不僅重現美妙曲線，胸前也從小B變大C，且上午手術完，下午照常上班；賴雅薇表示，透過脂肪槍 ，抽脂手術取出的脂肪可縮小到半徑1mm，回填後更能減少吸收及鈣化機率。

高雄市立大同醫院健髮體雕中心揭牌，宣告正式投入高雄醫療觀光行列。記者蔡容喬／攝影
高雄市立大同醫院健髮體雕中心揭牌，宣告正式投入高雄醫療觀光行列。記者蔡容喬／攝影
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