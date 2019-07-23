裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



陸軍裝甲第564旅機步一營，今天在阿蓮國中執行「防空疏散」 課目，官兵演練過程迅速確實，展現平日訓練成果。適值暑假

，這場演訓吸引校內參加暑期輔導的師生圍觀，幫大家上了一堂國防教育。

564旅機步一營今天接獲模擬狀況後，馬上將車輛停放至戰術位置，周圍並持續保持警戒，操演過程，吸引師生好奇圍觀。