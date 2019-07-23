天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



義联集團旗下天悅酒店部分建設因容積超過法定上限，8年前遭高雄市政府勒令停工。天悅酒店不服，多提起行政訴訟都遭駁回，去年再向高雄高等行政法院申請復工，合議庭今天再以建照逾時效、停工事由未排除等理由駁回，義联集團無法接受這項判決結果，表示一定會再上訴。

2004啟動的「義大世界開發計畫」因被高雄市政府查出超容積使用，要求改善、否則將撤銷建照，雙方僵持下，導致多項工程計畫停擺， 其中天悅酒店2期住宅區因停車空間容積計算不符規定，義联集團堅決不變更，高市府在8年前勒令停工。集團去年申請復工，今天仍遭高等行政法院駁回。

「我們一定會再上訴的」，義联集團表示，勒令停工是暫時性處分，目的是要義联集團改進，但天悅2期興建程度已達8、90%，無法再改進，政府當時可以依法撤除建照、執照解決，卻未撤銷，一停工就是8年。集團申請復工，高等行政法院竟又以申請復工的救濟期限已過，不准復工，那這個案子該如何解決？