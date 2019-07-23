環台追夢的小朋友熱情擁抱榮民 阿公高興得哭了

2019-07-23 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



26位弱勢家庭小朋友騎車要環台追夢，從台中市潭子區出發，預計10天環台，也到5縣市的榮民之家和榮民們同歡，小朋友們今天到騎到高雄崗山榮民之家，熱情擁抱他們，榮民「阿公」有人是單身，有人少有家人探望，被小朋友們緊緊擁抱時，阿公們感動哭了。

中華民國婦幼關懷成長協會舉辦的「愛在台灣。希望無限」親善大使環台活動，今年第7年舉辦，找來弱勢家庭學生追夢，從國小到高中都有，他們先在潭子區本願山彌陀講堂訓練一周，22日出發預計10天環台，也搭遊覽車，以赴趕上安排要到5個縣市的榮民之家，為榮民表演並提供簡單的延緩失能服務。

婦幼關懷成長協會理事長方嘉綺表示，小朋友們從活動中學到堅強毅力和不放棄，她陪小朋友騎車，發自內心的快樂；陪騎車隊名為「敢夢車隊」，教小朋友勇敢追夢，車隊總領隊黃清亮說，他是第6次帶小朋友們騎車環台，他發現小朋友們從活動中培養自信，變得更成熟懂事，這是最大的收穫，他也很有成就感。