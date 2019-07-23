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公私都不借 割草假日草市場地一波三折

2019-07-23 18:01中央社 高雄23日電

公民割草行動原定28日在高市勞工公園舉辦「公民假日草市」，有多個攤位和街頭藝人表...
公民割草行動原定28日在高市勞工公園舉辦「公民假日草市」，有多個攤位和街頭藝人表演，申請場地卻二度遭市府駁回，發言人李先生質疑市府蓄意刁難。聯合報記者蔡容喬／攝影
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繼6月底借用駁二特區辦活動被拒，「公民割草行動」規劃28日在勞工公園舉辦「公民假日草市」，借用場地二度被拒；今天改向民間承租又被拒。割草團隊盼韓市府誠實面對民意。

「公民割草行動」在勞工公園召開記者會，幹部李先生戴著口罩表示暫時不便身分曝光。他質疑市府是刁難還是作業疏失，2次拒絕割草行動借用場地舉辦「公民假日草市」活動。更令人生氣的是社團改向位在橋頭區的民間業者租場地辦活動，上午取得確認書，詎料中午就接獲業者以「怕被找麻煩」為由拒絕出租。

在line上暱稱「Leo」的李先生說，公民割草團隊對韓市府團隊深感失望，強調公民有集會遊行的權利與言論表達自由，割草團隊會越挫越勇，無論如何28日都會舉辦活動，打算再提出借使用道路申請或改以遊行方式進行。

李先生說，韓市府官員取消場地都以電話告知，未留下公文證據，無異縱容韓粉言語罷凌卻拒絕民主程序，本月28日原訂活動日將照常舉行，不排除走上街頭。他呼籲市府勿製造寒蟬效應、誠實面對民意，也盼民眾響應連署、募資及公參與等行動支持罷韓。

公民割草原擬於7月6日在駁二藝術特區舉辦假日草市，向市府商借場地，文化局聲明依管理規定，不便同意政治相關活動申請。後來割草團隊另規劃28日勞工公園廣場舉辦活動，並透過民進黨市議員林智鴻向工務局養護工程處提出借用場地申請，16日被要求補件，17日完成補件，18日就接獲養工處以廠地施工為由拒絕。

記者會在前鎮區中山三路、民權路口的勞工公園廣場舉行，現場並無木土施工工程，經詢問養工處，養工處主任秘書李政穎回應，將執行108年前鎮區公園土木設施維護改善工程，所以未同意借用。但李先生認為，若有廠商28日要施工，市府稍早怎還會受理並要求補件申請，質疑究竟是蓄意刁難、還是市政團隊溝通作業有疏失。

借用勞工公園被拒後，割草團隊改向位於橋頭糖廠外的「百世新天地」，以4小時、新台幣2萬2000元費用租借場地，早上取得確認書，中午接獲業者以「怕被找麻煩」為由拒絕出租。「百世新天地」曾姓副總接受電話訪問解釋，原被告知舉辦論壇，事後知道是割草行動，基於不碰觸政治的考量而婉拒出租。

推動罷免高雄市長韓國瑜以「公民割草行動」、「Ｗecare高雄」兩個公民團體為主，目前罷韓連署逾16萬份。依選罷法第76條提議、81條連署、90條罷免案投票等規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段，以高雄市公民數約228萬，罷韓公民團體估計罷免投票通過門檻大約是58萬票。(編輯:孫承武)

罷免投票公民團體
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