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從生活發掘歷史智慧 高市推薦好書用一天說歷史

2019-07-23 16:42中央社 高雄23日電

高雄市「每月好書」，今天市長韓國瑜推薦馬可孛羅出版、英國公共歷史學家詹納(Gre...
高雄市「每月好書」，今天市長韓國瑜推薦馬可孛羅出版、英國公共歷史學家詹納(Greg Jenner)所著《用一天說歷史：從石器時代到數位時代，你的一天是人類累積的百萬年》。記者謝梅芬／攝影
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高雄市政府每月好書活動，7月好書是「用一天說歷史」，文化局今天舉行記者會邀請市民從生活中發掘歷史智慧，以創意解決問題，讓太陽底下永遠有新鮮事。

韓國瑜上午與高市府文化局長林思伶在記者會上同台推薦「用一天說歷史」一書。韓國瑜邀請市民戴上好奇探究的眼鏡，效法作者精神，察覺生活的不便，發掘真正的需求，進而以創意解決問題，讓太陽底下永遠都有新鮮事。

林思伶指出，這本書談的不只是先人的歷史故事，也是你我的故事，大家過的每一天生活中都蘊藏著人類累積的百萬年來智慧。

她說，這本書以全新角度帶讀者探索人類歷史長河，歷史可能就藏在生活的縫隙間，包含吃飯三餐、養寵物、選衣服、刷牙、設定鬧鐘到蔡倫造紙、活字印刷等，都有精彩的故事內容，全書也不乏華人智慧與創意的發明，等待讀者發掘。

文化局表示，為這本書寫序的建國中學歷史教師莊德仁，8月25日將於高雄舉辦名家講座，導讀「每日生活與歷史的距離」；莊德仁擅長以幽默風趣，符合年輕世代的解讀角度，詮釋生活點滴都是歷史的產物。

為鼓勵高雄市民閱讀好書並書寫讀後心得，文化局每月以總獎金新台幣15萬元徵求1000字以內的讀後心得，首獎獨得3萬元。7月好書「用一天說歷史」自7月24日起徵文至9月30日止。

文化局韓國瑜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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