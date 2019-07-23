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屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

曾經轟動一時的屏東市公勇路拆遷案，在縣議員蔣月惠咬警事件後，延宕一年幾無進展，近日傳出縣府有意在本月底執行拆除，並於今天上午召開工程協調會，目前仍有5戶反對，不過蔣月惠與反拆遷戶今天下午到縣府門前抗議，直指縣府缺乏誠信，罔顧弱勢心聲，還有住戶坦言對民進黨執政「完全看破」。

屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，公勇路拓寬工程攸關鐵路高架暨屏東站的整體規劃，目前前站的轉運站已經啟用，車站後方的公勇路確實有拓寬必要，且路線已經都市計畫審議通過、徵收程序也已完備，縣府在今年3月、4月都曾再與住戶溝通，今天上午也再次向住戶說明權益，希望在本月底前能夠淨空，以利拆除。

由於目前仍有5戶未同意，屏東縣議員蔣月惠見縣府拆除決心不變，今天下午再度與反拆遷的住戶到縣府門前抗議，楊姓住戶等人說，政府拆他們的房子開道路，再把公有地做停車場，讓住戶如何能服氣？他們甚至還提出以屋易屋等訴求，但均被拒絕。

另一位徐姓住戶並說自己過去也是支持民進黨，沒有想到民進黨執政久了也變質了，讓他「完全看破」，他說，去年縣府明明還允諾要等法院判決才會拆，如今雨季就到了又揚言拆除，縣府根本毫無誠言可言。

屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，依土地徵收條例規定，機關在依法徵收土地、發給補償費後，徵收計畫並不會因當事人提出異議或行政訴訟而停止，不過縣府仍會持續溝通。

位於屏東火車站後方的公勇路，是都市計畫審議通過的計畫道路，當初之所以需要徵收民地，主要是配合屏東站整體發展，縣府依據101年修正後的土地徵收條例採市價徵收，從去年7月爆發抗爭後迄今，仍有5戶不同意。

屏東市公勇路牴觸戶傳月底拆除，屏東縣議員蔣月惠今天再率住戶到縣府抗議。記者翁禎霞...
屏東市公勇路牴觸戶傳月底拆除，屏東縣議員蔣月惠今天再率住戶到縣府抗議。記者翁禎霞／攝影
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屏東市公勇路牴觸戶傳月底拆除，屏東縣議員蔣月惠今天再率住戶到縣府抗議。記者翁禎霞...
屏東市公勇路牴觸戶傳月底拆除，屏東縣議員蔣月惠今天再率住戶到縣府抗議。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府民進黨蔣月惠
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