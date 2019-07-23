親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30聯合報 記者江國豪╱即時報導

好空！斥資3千2百萬打造的屏東鎮潮州轉運站，啟用至今已2個月，由於平日旅客量不多，潮州驛站商城也仍未開張，上百坪空間被候車民眾嫌實在太空洞、太浪費，對此潮州鎮公所表示，將會與客運業者合作，協助打造60多坪的潮洲文化藝廊。另外，潮州驛站商城原預定力拚暑假開幕，但目前因消防安檢卡關，居民還得再等上一陣子。

潮州轉運站共有6處月台提供15條公車路線，串連周邊7鄉鎮，但5月啟用時，曾民眾被拿來與屏東轉運站比較，因月台沒有設計出口，旅客隔著落地窗看到車來，在由大門進出，一度被酸是「連門都沒有」，縣府解釋因為兩站運量不同，才有設計上的差異。

而實際觀察，平日潮州轉運站旅客量確實較少，對比上百坪空間閒置，轉運站內顯得很「空虛」。「空蕩蕩感覺怪怪的」等候客運的王姓民眾表示，百坪空間閒置僅擺放一排座椅，感覺空間很浪費，若能妥善利用這些空間，應該會對轉運站有加分。

潮州鎮公所主秘王建元表示，鎮公所將與屏東客運合作，將轉運站空間打造成文化藝廊，並引薦潮州當地的藝文團體、攝影師、畫家等進行策展，另外也會設計用互動科技，讓遊客來到潮州或民眾候車時，就能一覽全鎮特色，目前已著手進行規劃，預計在今年9月、10月左右就能開工。

另外，潮州火車站商場「潮州驛站」，今年初已招商超過8成，而原本力拚今年暑假營運，卻在消防安檢上「卡關」，開幕日期只能往後延，商場籌備處預估，最快10月才能開幕。

潮州轉運站上百坪空間僅擺放一排座椅，被候車旅客嫌太浪費。記者江國豪／攝影
潮州轉運站上百坪空間僅擺放一排座椅，被候車旅客嫌太浪費。記者江國豪／攝影
分享
潮州轉運站上百坪空間僅擺放一排座椅，被候車旅客嫌太浪費。記者江國豪／攝影
潮州轉運站上百坪空間僅擺放一排座椅，被候車旅客嫌太浪費。記者江國豪／攝影
分享

安檢
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

韓國瑜市長推薦7月好書 《用一天說歷史》

2019-07-23 11:47

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

高市住宅補貼 首日受理600多件

2019-07-22 23:17

單身青年也有租屋補貼 9月上路

2019-07-22 23:14

帶腦麻兒暢遊樂園 母子圓夢

2019-07-22 23:10

設農工循環基地 縣民公園展新貌

2019-07-22 22:49

熱門文章

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top