好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



好空！斥資3千2百萬打造的屏東鎮潮州轉運站，啟用至今已2個月，由於平日旅客量不多，潮州驛站商城也仍未開張，上百坪空間被候車民眾嫌實在太空洞、太浪費，對此潮州鎮公所表示，將會與客運業者合作，協助打造60多坪的潮洲文化藝廊。另外，潮州驛站商城原預定力拚暑假開幕，但目前因消防安檢卡關，居民還得再等上一陣子。

潮州轉運站共有6處月台提供15條公車路線，串連周邊7鄉鎮，但5月啟用時，曾民眾被拿來與屏東轉運站比較，因月台沒有設計出口，旅客隔著落地窗看到車來，在由大門進出，一度被酸是「連門都沒有」，縣府解釋因為兩站運量不同，才有設計上的差異。

而實際觀察，平日潮州轉運站旅客量確實較少，對比上百坪空間閒置，轉運站內顯得很「空虛」。「空蕩蕩感覺怪怪的」等候客運的王姓民眾表示，百坪空間閒置僅擺放一排座椅，感覺空間很浪費，若能妥善利用這些空間，應該會對轉運站有加分。

潮州鎮公所主秘王建元表示，鎮公所將與屏東客運合作，將轉運站空間打造成文化藝廊，並引薦潮州當地的藝文團體、攝影師、畫家等進行策展，另外也會設計用互動科技，讓遊客來到潮州或民眾候車時，就能一覽全鎮特色，目前已著手進行規劃，預計在今年9月、10月左右就能開工。