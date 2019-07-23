她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



2019台灣國際熱氣情嘉年華活動見場，昨天22日傍晚上演一段令人動容的親情告白，來自高雄市鳳山的38歲婦人朱婉怡，帶著63歲確診罹患非典型的帕金森氏症，逐漸失憶的母親，在台東鹿野高台熱氣球會場深情告白「我希望這是媽媽人生中最美的回憶…媽媽我愛你」，在場數千遊客中有很多人跟著鼻酸落涙，女遊客們更哭花了臉。

熱氣球飛行總指揮官貝克透過翻譯知道這件事後，深受感動，當場決定加碼演出一場小型熱氣球光雕音樂晚會，作為送給朱婉怡母親的「禮物」，也讓朱家人與母親最深刻美好的回憶，更讓現場其他數千遊客同享溫馨歡樂的一刻。

來自高雄鳳山的朱婉怡帶母親與家人同遊台東，希望彌補媽媽過去勞於工作與家務的辛苦，22日朱婉怡選擇來到鹿野高台觀賞熱氣球，希望朱媽媽能在她僅有的記憶裡，留下人生最美的回憶，當她向主辦單位表明希望在會場上向母親告白，給媽媽一個驚喜，現場工作人員立即答應。

現場主持人播放朱婉怡母親最喜歡的鄧麗君演唱的「月亮代表我的心」， 並邀請朱婉怡與家人一起到場地中央。朱婉怡說，現年63歲的母親在105年確診為非典型帕金森氏症，逐漸發生失憶、身體僵硬退化等病症，每位家人都珍惜朱媽媽還能走動、吃東西的機會，由於媽媽過去為家庭辛苦工作，因此家人選擇帶媽媽來到鹿野，欣賞繽紛美麗的熱氣球，希望媽媽能夠更快樂。