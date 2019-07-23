起弈金門 海峽兩岸成功盃象棋賽8月登場

2019-07-23 10:56 中央社 金門縣23日電



重現公元1646年鄭成功弈棋論事歷史場景，首屆「海峽兩岸成功盃」象棋交流賽8月底在金門登場。主辦單位金門縣文化園區管理所邀請兩岸人士以棋會友，7月31日截止報名。

從金門太武山由玉章路牌樓往上行約1.3公里可抵達鄭成功觀兵弈棋處，相傳這裡是明末鄭成功與兵部侍郎王忠孝等幕僚戰時觀兵運籌、閒來弈棋遣興的地方。

王忠孝的後人泉州泉港僑青會會長王志文3月拜會金門縣長楊鎮浯時倡議兩岸舉辦弈棋賽事。金門縣文化園區管理所表示，為了重現這項歷史場景，以通俗象棋代替圍棋，由太武山海印寺、文化園區、歷史民俗博物館和台灣金門同鄉會總會聯合策辦2019年首屆海峽兩岸成功盃象棋交流賽。

文化園區管理所所長盧根陣表示，活動的發想在紀念鄭成功與王忠孝在太武山觀兵論弈論事興國衛民史風，邀請兩岸愛棋人士，以及鄭氏、王氏族親共襄盛舉，重現太武山對弈論事場景，緬懷忠義史，弘揚中華美德文化。

金門國家公園管理處表示，鄭成功觀兵弈棋處是一個天然岩洞，洞內原有刻上棋盤的古桌椅，但都已傾毀，現在所見是後來重建。洞旁平台居高望遠，對岸大陸風光，以及金門島西部一帶外廓及縱橫阡陌盡收眼底。

比賽分台灣區（包含金門）社會組、青少年組（18歲以下）各32名，以及大陸區社會組、青少年組各20名，總員額共104名。初、複賽8月24日在金門歷史民俗博物館舉行，準決賽當天移師太武山海印寺；決賽25日在鄭成功觀兵弈棋處歷史現場登場。

比賽不收報名費，可採網路或紙本方式報名。紙本報名請填妥報名表和個人資料使用同意書，寄到「10646 台北市羅斯福路二段91號4樓之1台北市體育總會象棋協會收」，洽詢電話：（02）2365-6585。