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全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

第59屆全國中小學科展自7月22日至28日在高雄展覽館登場，共有上千名全國中小學生的400多件作品在此競賽、展出，該展睽違12年後再度回到高雄舉辦，高雄市韓國瑜晚間8點出席開幕式，以高雄地主隊身分，與代表隊學生熱烈隊呼，高喊「征服宇宙、高雄第一」口號；韓國瑜說，這次科展在高雄展覽館舉辦，希望參觀人潮都到這邊來，提升高雄會展經濟。

韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長陳雪玉、高雄市教育局長吳榕峯等人高舉著化學元素牌，共同開啟「科學之門」，為全國科展揭開序幕。啟動儀式前，主辦單位還秀出化學元素周期表，舉辦有獎徵答，讓現場上千名科學菁英學子high到最高點。

韓國瑜表示，科學是立國根本，科技也是台灣經濟發動的引擎，感謝教師們培養出學生厚實的科學實力，開創台灣經濟奇蹟，讓我們的科學教育「一棒接一棒，棒棒皆強棒！」高雄更是科學教育重鎮，歷年來在國內外科展、奧林匹亞學科競賽等，都有亮眼表現，此次將科展場地選在高雄展覽館，希望全國民眾前來參觀，看到下一代科學人才的創意，也促進會展經濟。

韓國瑜也說，今年是俄國科學家門得列夫發明「元素周期表」的150週年，他以門得列夫說過的「沒有加倍的勤奮，就既沒有才能，也沒有天才」勉勵參與科展的年輕學子，持續發揮創意完成科學夢想。

高雄市教育局表示，此次「科學展覽競賽」及「科學博覽會」場地，都在高雄展覽館，除了「科學展覽會」、「科學之旅」、「大師有約」、「科展之夜」、「教師交流工作坊」等活動，還有「科教博覽會」，匯集來自全國各科展師生菁英的頂尖作品，並設置科普實驗區，開放全國民眾參觀，將有68個攤位、5大主題區，及4台巡迴全國的科學行動車一起參展。

主辦單位在全國科展啟動儀式前，秀出化學元素周期表，舉辦有獎徵答，讓現場上千名科學...
主辦單位在全國科展啟動儀式前，秀出化學元素周期表，舉辦有獎徵答，讓現場上千名科學菁英學子high到最高點。記者蔡容喬／攝影
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第59屆全國中小學科展自7月22日至28日在高雄展覽館登場，共有上千名全國中小學...
第59屆全國中小學科展自7月22日至28日在高雄展覽館登場，共有上千名全國中小學生的400多件作品在此競賽、展出，開幕式上各縣市學生高喊隊呼口號，氣氛熱烈。圖／高雄市教育局提供
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高雄市長韓國瑜說，高雄是科學教育重鎮，歷年來在國內外科展、奧林匹亞學科競賽等都有...
高雄市長韓國瑜說，高雄是科學教育重鎮，歷年來在國內外科展、奧林匹亞學科競賽等都有亮眼表現，此次科展選在高雄展覽館，希望參觀人潮進來，也促進會展經濟。圖／高雄市教育局提供
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韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長...
韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長陳雪玉、高雄市教育局長吳榕峯等人高舉著化學元素牌，共同開啟「科學之門」，為全國科展揭開序幕。圖／高雄市教育局提供
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韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長...
韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長陳雪玉、高雄市教育局長吳榕峯等人高舉著化學元素牌，共同開啟「科學之門」，為全國科展揭開序幕。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜高雄市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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