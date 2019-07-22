全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



第59屆全國中小學科展自7月22日至28日在高雄展覽館登場，共有上千名全國中小學生的400多件作品在此競賽、展出，該展睽違12年後再度回到高雄舉辦，高雄市長韓國瑜晚間8點出席開幕式，以高雄地主隊身分，與代表隊學生熱烈隊呼，高喊「征服宇宙、高雄第一」口號；韓國瑜說，這次科展在高雄展覽館舉辦，希望參觀人潮都到這邊來，提升高雄會展經濟。

韓國瑜以承辦全國科展的地主隊身分，與教育部政務次長范巽綠、國立台灣科學教育館館長陳雪玉、高雄市教育局長吳榕峯等人高舉著化學元素牌，共同開啟「科學之門」，為全國科展揭開序幕。啟動儀式前，主辦單位還秀出化學元素周期表，舉辦有獎徵答，讓現場上千名科學菁英學子high到最高點。

韓國瑜表示，科學是立國根本，科技也是台灣經濟發動的引擎，感謝教師們培養出學生厚實的科學實力，開創台灣經濟奇蹟，讓我們的科學教育「一棒接一棒，棒棒皆強棒！」高雄更是科學教育重鎮，歷年來在國內外科展、奧林匹亞學科競賽等，都有亮眼表現，此次將科展場地選在高雄展覽館，希望全國民眾前來參觀，看到下一代科學人才的創意，也促進會展經濟。

韓國瑜也說，今年是俄國科學家門得列夫發明「元素周期表」的150週年，他以門得列夫說過的「沒有加倍的勤奮，就既沒有才能，也沒有天才」勉勵參與科展的年輕學子，持續發揮創意完成科學夢想。