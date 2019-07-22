韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05 中央社 高雄22日電



高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜答覆媒體說「如果我做不好，我連署罷免自己」，Wecare高雄發起人尹立今天說認同韓說法並將連署書送到市府。韓國瑜回應「如果做不好願意簽連署書」。

高雄市公民割草行動及Wecare高雄公民團體推動罷韓連署，近來已連署超過16萬份。韓國瑜接受媒體採訪說「罷免是無聊的小兒科遊戲」，又說「如果我做不好，我連署罷免自己」。

尹立下午拿一個裝有連署書寫著「韓國瑜市長收」的公文袋送到鳳山行政中心公文收發處，表示認同韓國瑜「如果我做不好，我連署罷免自己」的說法，希望韓國瑜收到連署書，以方便韓連署罷免自己。

尹立說，韓是公務員，法令規定公務員在第一階段不能參與提議，所以在連署書下方有3點聲明需要當事人同意未來將連署書轉為第二階段連署人。

韓國瑜表示，自己非常坦蕩，願意跟罷免者對談，如果做不好，願意簽署連署書，接受高雄市民期中考，證明自己願意受檢驗的態度；但一切必須依法辦理，「我做的好不好願意受公評，問題是依法罷免案要任職滿一年才能發動，現在提出罷免根本就是假議題」。

選罷法第76條提議、第81條連署、90條罷免案投票等規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段；提議階段要有1%公民數，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段盼能達到30萬連署目標（以便剔除不合格者），連署提議書要到市長就職1週年後才能提議，也就是第3階段等宣告罷免案成立才會辦理投票。

選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。若有效不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。罷韓公民團體以高雄公民數約228萬估計罷免投票通過門檻大約是58萬票。