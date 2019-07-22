屏縣與工研院設農工循環基地 台糖縣民公園展新貌

2019-07-22 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府與工研院合作成立農工循環基地，希望利用過去的農業廢棄物再研發，加速農業循環經濟；這項循環基地設在台糖縣民公園，當地是市區最具特色的公園之一，屏東縣長潘孟安今也當場宣布，今年底縣府要再開發20公頃，讓縣民公園成為屏市的新文化路徑。

縣府城鄉發展處長李怡德表示，未來工研院人員一周會在此進駐三天，農漁民可以透過預約洽談，一方面媒合農工合作，另一方面也希望促進各項產業的價值發揮到極致，達到循環經濟的目標，他舉檸檬為例，過去的加工可能僅止於榨汁加工，但透過農工合作，連檸檬的果皮都大有用處，大大提升產業價值。

屏東縣長潘孟安今參加農工循環基地的啟用儀式，除了期待未來能鏈結地方產業，帶動地方創生外，潘孟安更不忘大力推薦在他手裡「復活」的台糖縣民公園。

台糖縣民公園是由縣府向台糖認養9公頃土地加以開闢而成，這一帶過去是屏東紙漿廠，20多年前關廠後，多數民眾甚少接近，一度成了廢墟；經縣府整頓去年重新開放後，紙漿廠的廠房成了大型展場，戶外成了公園，加上近來陸續有台灣燈會的燈飾移入，使得公園愈具特色，人氣愈來愈旺。

潘孟安自豪說，台糖縣民公園預計至今年底還會再完成20公頃，如今除了農工循環基地進駐外，今年十月台灣設計展也會在此開展，未來縣民公園加上屏東菸葉廠、眷村園區等，將串成屏東的新文化路徑。