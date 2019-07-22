創世+義大合力協助圓夢 重度腦麻兒暢遊樂園

2019-07-22 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



18歲男孩「趙小比」罹患重度腦性麻痺，幾近植物人，他母親不忍心他宅在家，不只設法送他就學，也帶他四處旅行，昨天更在創世基金會與義大世界協助下體驗旋轉木馬，實現暢遊樂園的夢想。

到遊樂園玩對許多孩子而言不是難事，但對一些弱勢家庭的小孩卻是遙不可及的夢。出生6個月大即罹患重度腦性麻痺的趙小比，長到18歲仍像個大嬰兒，他母親陳嘉齡不想兒子一生只在家裡、學校及醫院打轉，每周不辭遠途帶他出遊，最遠曾到金門參加馬拉松賽！

陳嘉齡說，小比是打預防針導致腦病變，合併頑固型癲癇，腦部萎縮，身體退化，長期臥床，近幾植物人。夫家無法接受這樣的孩子，丈夫不久就離棄他們母子，小比由她獨力帶大，她嘆口氣說，「既然遇上了就是種緣分，我只能盡應盡的責任」。

18歲的小比，肢體蜷縮，但陳嘉齡仍送他念特殊學校，小比目前體重約30公斤，以前家住5樓，現在住2樓，陳嘉齡一樣扛上扛下。「就像人家扛瓦斯那樣」，一點不以為苦的她說，兒子的人生不應只有家裡、學校及醫院3處，他也應該正常呼吸新鮮空氣。

今年4月起，小比經介紹，由創世基金會鳳山分會提供到宅「原床泡澡」服務，創世人員知道陳嘉齡想帶兒子暢遊夢園，於是協請義大遊樂世界幫這對母子圓夢。

趙小比今天在創世基金會鳳山分院院長林瑪俐等陪同下，如願到義大遊樂世界，他由母親抱上旋轉木馬體驗，吉祥物大義也全程陪同，陳嘉齡說，小比前一天就興奮到睡不著。