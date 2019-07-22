高雄六龜、甲仙等區無預警停電 疑是竹子門電廠出包

2019-07-22 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄六龜、甲仙、桃源、美濃等區，今午3點多無預警停電，台電經查，是因為位於六龜區的竹子門水力電廠發生故障，導致幾處變電所跳電，經搶修，已經在5點多陸續復電。

六龜等區今午停電，不少民眾在「六龜」line群組上議論四起，結果發現，不只六龜，連甲仙、桃源及美濃部分地區也都停電。

六龜區公所向台電查詢，台電回覆是竹仔門水力電廠故障，導致六龜、甲仙變電所跳脫，台電人員已積極搶修中，逐步恢復供電。