親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

準備鎮壓香港？解放軍在湛江舉行反恐演習

高雄六龜、甲仙等區無預警停電 疑是竹子門電廠出包

2019-07-22 18:35聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄六龜、甲仙、桃源、美濃等區，今午3點多無預警停電台電經查，是因為位於六龜區的竹子門水力電廠發生故障，導致幾處變電所跳電，經搶修，已經在5點多陸續復電。

六龜等區今午停電，不少民眾在「六龜」line群組上議論四起，結果發現，不只六龜，連甲仙、桃源及美濃部分地區也都停電。

六龜區公所向台電查詢，台電回覆是竹仔門水力電廠故障，導致六龜、甲仙變電所跳脫，台電人員已積極搶修中，逐步恢復供電。

六龜區長楊孝治表示，下午約5點5分左右，各里都已陸續復電。

高雄六龜等區今午無預警停電， 台電查是竹子門發電廠故障。圖／翻攝自Google ...
高雄六龜等區今午無預警停電， 台電查是竹子門發電廠故障。圖／翻攝自Google Map
分享

六龜台電停電
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

屏縣與工研院設農工循環基地 台糖縣民公園展新貌

2019-07-22 18:42

外送商機多 合作餐廳衛生安全堪虞

2019-07-22 17:21

創世+義大合力協助圓夢 重度腦麻兒暢遊樂園

2019-07-22 18:42

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

翁公園淨水場明檢修 大寮等3區萬餘戶停水16小時

2019-07-22 14:32

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

預立醫囑諮商 病患家屬意願高

2019-07-21 23:28

登月50周年 月世界設拍照區

2019-07-21 23:25

網路平台找旅宿 確認合法再下訂

2019-07-21 23:03

屏縣非法旅宿252家 10倍高市

2019-07-21 22:59

北高雄家扶孩童認識石虎 親子共學留下美好回憶

2019-07-21 21:35

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

壽山動物園迷你萌主「法拉貝拉馬」露臉

2019-07-21 18:45

當印尼蠟染遇上客家藍染 作品風格看這裡

2019-07-21 17:54

「牛角導演」高雄放映會傳愛社福團體 嘆未獲市府關愛

2019-07-21 17:46

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

下雨天噴藥無效？ 高市衛生局：室內防治不會停

2019-07-21 15:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53

暴雨下不停 北市大安區降雨量破紀錄

2019-07-22 16:49

設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

2019-07-22 09:35

三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋

2019-07-22 07:30

雲林縣警察局新卸任局長交接 顏旺盛履新

2019-07-22 10:59

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米

2019-07-22 17:02

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉

2019-07-22 00:06

車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉

2019-07-22 14:31

新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組

2019-07-22 17:10

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮

2019-07-22 16:33

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠

2019-07-22 15:51

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

全台首座鐵路隧道 發包修復

2019-07-21 23:55

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來

2019-07-22 16:50

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top