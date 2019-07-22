水火箭一飛沖天 這個科學營一開放報名就秒殺

2019-07-22 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，總計有來自自全縣各地共90位小朋友參加，這項科學營活動在網路一開放報名就秒殺，光備取就多達百人，果然第一天的課程就讓小朋友大開眼界，包括製作空氣火箭、水火箭等，都讓小朋友親身體驗科學的樂趣。

建國國小校長施世治表示，這項活動是由國際扶輪3510地區屏東第三分區聯合社區服務支持，主辦單位看到能為屏東縣的學子打開科學視野，覺得實在太有意義了。

教育處副處長楊英雪也表示，今天的活動為孩子打開了飛行科學的視野，108學年度開始，屏東縣還會結合外籍老師，把國際教育和科學教育一起送到偏鄉。

科學營講師陳盈儒表示，透過科學營，孩子們利用簡單的塑膠片及膠帶，就可以做出空中騎士，加上投擲巧勁，可以讓塑膠圈飛行得很遠。而空氣火箭和水火箭可以飛行超過100公尺，只要製作得宜加壓足夠，要飛150公尺不是難事。