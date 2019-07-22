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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

水火箭一飛沖天 這個科學營一開放報名就秒殺

2019-07-22 17:25聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，總計有來自自全縣各地共90位小朋友參加，這項科學營活動在網路一開放報名就秒殺，光備取就多達百人，果然第一天的課程就讓小朋友大開眼界，包括製作空氣火箭、水火箭等，都讓小朋友親身體驗科學的樂趣。

建國國小校長施世治表示，這項活動是由國際扶輪3510地區屏東第三分區聯合社區服務支持，主辦單位看到能為屏東縣的學子打開科學視野，覺得實在太有意義了。

教育處副處長楊英雪也表示，今天的活動為孩子打開了飛行科學的視野，108學年度開始，屏東縣還會結合外籍老師，把國際教育和科學教育一起送到偏鄉

科學營講師陳盈儒表示，透過科學營，孩子們利用簡單的塑膠片及膠帶，就可以做出空中騎士，加上投擲巧勁，可以讓塑膠圈飛行得很遠。而空氣火箭和水火箭可以飛行超過100公尺，只要製作得宜加壓足夠，要飛150公尺不是難事。

參加營隊的建國國小王雷恩說，沒想到一張紙和膠帶的結合可以這麼厲害。黃子恆也說他的空中騎士可以飛30公尺，要會判斷結構特性配合投擲角度，就可以丟得很遠。五年級的柯青宏說，他準備了3個寶特瓶，希望可以做出飛得很遠的水火箭。大家都對科學營充滿了想像和期待。

一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，由老師指導小朋友製作各...
一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，由老師指導小朋友製作各種飛行科學玩具。圖／建國國小提供
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一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，圖為小朋友製作的水火箭...
一項名為扶輪飛揚的科學營今天起至24日在屏東建國國小舉行，圖為小朋友製作的水火箭，果然「威力驚人」。圖／建國國小提供
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