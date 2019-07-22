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外送商機多 合作餐廳衛生安全堪虞

2019-07-22 17:21聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

外送商機多，越來越多人習慣用線上送餐APP點餐，為確保這些合作餐廳衛生安全，行政院消保處稽查6縣市，高雄市衛生局今年6月4日會同行政院消保處及消保官至轄內3家餐廳業者廚房的「食材衛生安全」及「廚房環境衛生管理」進行抽驗及查核，結果發現在3家店家都查獲貯存逾期食材，已在6月18日到7月4日依食品安全衛生管理法第15條第1項第8款罰新台幣6萬元。

據了解，這次共查黃鶴樓、鑄福食堂和彩色巴黎富民店，在黃鶴樓發現4項缺失，一、現場發現病媒出沒，天花板、地板破損。二、食材未覆蓋、散裝食材未標示品名及日期。三、工作人員未著工作服。四、冷藏冷凍庫應加強除霜頻率及冷藏庫的風扇清潔、冷藏庫不得放置紙箱。還發現廚房排水蓋上爬滿蟑螂。

鑄福食堂缺失有，一、現場食材未離地、加蓋、先進先出、二、垃圾桶未加蓋、三、散裝食材未標示品名及日期、四、洗手區未標示洗手步驟、五、冰箱未建立紀錄單、六、查獲貯存逾期食材。

彩色巴黎富店缺失有，一、冷凍冷藏庫食材未完全離地包覆、二、未設置員工專區、三、冰箱未有溫度計、四、清潔汙染區未區分、五、冰杓未專區置放、六、散裝食材未標示日期品名、七、洗手台未張貼洗手步驟、八、查獲貯存逾期食材。

針對逾期食材，高雄市衛生局依食品衛生法規定不得使用，並依規定罰6萬元，針對食材未離地、食材未完整覆蓋、食材未先進先出、垃圾桶未加蓋、未有效防止病媒入侵等缺失，另散裝食材未標示品名及日期，洗手區未標示洗手步驟、冰箱紀錄不完整等，經衛生局限期改善後，已分別於108年6月18到28日複查合格在案。

不過，黃鶴樓錢姓負責人喊冤，一再解說餐廳都有在消毒，稽查到的地方根本沒在用，另外，逾期食材也沒有使用，只是先放在一邊，日後是要丟棄的，對逾期食材罰6萬元不服，正在訴願委員會審議中。另2家沒有向衛生局申訴。

鑄福食堂發現逾期食材。圖／高雄市衛生局提供
鑄福食堂發現逾期食材。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局和消保官在鑄福食堂稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局和消保官在鑄福食堂稽查。圖／高雄市衛生局提供
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彩色巴黎富民店食材逾期。圖／高雄市衛生局提供
彩色巴黎富民店食材逾期。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局和消保官在黃鶴樓的廚房廚房排水蓋上爬滿蟑螂。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局和消保官在黃鶴樓的廚房廚房排水蓋上爬滿蟑螂。圖／高雄市衛生局提供
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在彩色巴黎富民店發現冰箱食材未覆蓋。圖／高雄市衛生局提供
在彩色巴黎富民店發現冰箱食材未覆蓋。圖／高雄市衛生局提供
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黃鶴樓逾期食材。圖／高雄市衛生局提供
黃鶴樓逾期食材。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局和消保官在彩色巴黎富民店稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局和消保官在彩色巴黎富民店稽查。圖／高雄市衛生局提供
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