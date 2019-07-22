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精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04中央社 高雄22日電

高雄市副市長洪東煒。聯合報系記者徐如宜／攝影
高雄市副市長洪東煒。聯合報系記者徐如宜／攝影
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高雄市韓國瑜將投入總統選舉，為加速呈現市政績效，市府近日會有人事異動。傳前勞動部長陳雄文將接替副市長洪東煒職務；洪轉任高雄港區土開公司，洪今天回應「一切隨緣」。

韓國瑜在國民黨總統初選勝出後，再三宣示不會離開高雄，仍會努力投入市政工作，雖然日前市議會國民黨團和韓國瑜座談時批評市政砲聲隆隆，點名不適任首長「該換就換」。

日前中央社記者聯繫外傳可能接掌副市長的陳雄文，他以「尊重外界的說法」做回應。今天記者進一步向洪東煒查證是否轉往高雄港區土地開發股份有限公司任職，他說「未接獲訊息、一切隨緣」。

高雄市府和台灣港務公司於民國106年合資成立高雄港區雄地開發公司，市府擁有49%股權，51%歸屬港務公司。土開公司目前有4席董事，分別是航港局長郭添貴、沈妙姿，市府代表是都市發展局長林裕益、經濟發展局長伏和中。

據了解，市府將推派總經理，有可能由洪東煒出任；至於董事長部分，中央另有屬意人選；不過相關人事案未獲證實。

據了解，高市府可能安排洪東煒接掌，但王淺秋對此表示「不清楚」。洪東煒是國立中山大學公共事務管理研究所博士，曾任高雄市稅捐處處長、高市府財政局副局長、主任秘書、財政部高雄國稅局副局長。

韓國瑜高雄港高雄市
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