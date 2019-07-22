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影／18位弱勢家庭小朋友騎車環台追夢 小朋友說好興奮

2019-07-22 10:59聯合報 記者游振昇╱即時報導

「加油，出發！」18位弱勢家庭小朋友今天騎車要環台追夢，從台中市潭子區出發，許多人到場獻上祝福鼓勵，多數小朋友說第一次出遠門還環台，興奮又期待，預計10天環台，騎車也搭遊覽車。

中華民國婦幼關懷成長協會舉辦的「愛在台灣。希望無限」親善大使環台活動，今年第7年舉辦，找來18位弱勢家庭學生追夢，從國小到高中都有，他們先在潭子區本願山彌陀講堂訓練一周，今天從這裡出發，預計10天環台，也搭遊覽車，以赴趕上安排要到5個縣市的榮民之家，為榮民表演並提供簡單的延緩失能服務。

婦幼關懷成長協會理事長方嘉綺表示，小朋友們從活動中學到堅強毅力和不放棄，她陪小朋友騎車，發自內心的快樂；陪騎車隊名為「敢夢車隊」，教小朋友勇敢追夢，車隊總領隊黃清亮說，他是第6次帶小朋友們騎車環台，他發現小朋友們從活動中培養自信，變得更成熟懂事，這是最大的收穫，他也很有成就感。

多數小朋友很少出遠門旅遊，8歲的小祥父親雙耳重聽幾乎聽不見，又患癌症，母親每天到市場賣玉米貼補家用，他說第一次騎車環台，有信心完成；14歲的小文今年第6次騎車環台，她說自己一年比一年進步，今年環台還可幫助到人，很有意義；10歲小蓁是第一次參加騎車環台，她說父母忙，很少有時間陪她出遊，這次活動可和榮民伯伯互動，她興奮又期待。

18位弱勢家庭小朋友今天騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。記者游振昇／攝影
18位弱勢家庭小朋友今天騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。記者游振昇／攝影
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18位弱勢家庭小朋友今天騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。記者游振昇／攝影
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18位弱勢家庭小朋友今天騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。記者游振昇／攝影
18位弱勢家庭小朋友今天騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。記者游振昇／攝影
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