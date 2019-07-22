房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



照顧弱勢家庭，高雄市府今年的住宅補貼方案，今天起受理申請，一早就有近百人湧進高雄市政府都發局送件，今年預計提供超過1萬戶以上的弱勢家庭居住輔助，其中包含1萬戶每月3200元的「房屋租金補貼」、532戶「自購住宅貸款最高210萬元」及381戶「修繕住宅貸款最高80萬元」的利息補貼。

都發局說，其實送件截止日到8月30日止，住宅補貼申請採評點制，並不是先搶先贏，不過受理的第一天依然有許多人急於送件，大多數是上年紀的民眾，認為送件後就比較安心。

都發局強調，今年住宅補貼的新變革，放寬未滿20歲且已婚者可以申請，同時將原本2個月的租賃契約補件期間，放寬為3個月，另外，不受房屋稅單或稅捐單位所認定全部按住家用稅率課徵房屋稅限制。

都發局同時提醒，去年以「非合法住宅承租戶」身分申請租金補貼的民眾，今年不得再以該身分提出申請。

根據調查統計，高雄弱勢家庭及青年多數認為，「住宅補貼」最能符合他們的實際需求，可以自行覓尋合宜房屋。因南部地區房屋租金，並不像北部昂貴，南部民眾大多會優先考慮家人的就學就業便利性。

都發局住宅發展處長翁浩建說，今年的住宅補貼申請管道有5種，民眾可任選方式申辦，也提供「假日收件服務」，預定 7月27日（小港空中大學）、8月3日（楠梓區公所）、8月10日（五甲國宅社區活動中心）提供民眾就近申請服務，可免請假、就近申辦。

翁浩建表示，住宅補貼提供三種方案，包括「房屋租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」等，民眾可依自身需求選項提出申請。

都發局指出，為讓市民享有申辦的方便，除了可以到四維行政中心6樓臨櫃送件申請。申請人也可以郵寄方式，或利用「假日在地服務」申辦。現有舊戶的民眾，還能省掉填寫申請書，申辦更省時又親民；年滿65歲以上年長者，又無家人陪伴的重度身心障礙者，會派專人「到府收件」服務到家。