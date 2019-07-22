親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政院小編治國！報喜不報憂 誇張膚淺又失焦

高市本周5場徵才 日月光、海底撈及台灣之星釋400職缺

2019-07-22 07:27聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄本周將辦理5場徵才，共有13家廠商釋出400個以上職缺，其中，日月光半導體、連鎖餐廳「海底撈火鍋」及台灣之星電信等，均大舉徵才，方師傅點心坊也將徵求50名中秋節短期助手職缺，有意轉職或尋找短期工作機會的民眾可到場投石問路。相關訊息可至高市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

高雄市勞工局表示，7月22日（周一）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），日月光半導體徵製造操作工90人。

24日（周三）下午2點到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號07-5509848）由連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站專案徵才活動，該公司繼漢神巨蛋店後，持續在全台拓點，因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員，月薪31K起。

同天下午2點30分到4點在三民區鼎力聯合里活動中心（高雄市三民區鼎力路125-1號地下1樓，07-3837191），漢程汽車客運徵市區公車駕駛10人，樹德家商徵舍監5人，日安環保工程徵清潔員24人，亞瑟環境清潔公司徵居家清潔員2人、機動人員5人。

此外，力行保全徵保全員5人、清潔員5人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人，柏緯鐵工公司徵操作工40人，鉅明公司操作工80人、信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人、檢查測試員5人。

26日（周五）下午2點到4點在三民區本和里活動中心（高雄市三民區大和街190號，07-3609521），台灣之星電信舉辦專案徵才，徵求20名門市銷售人員及10名門市儲備幹部，月薪27K起。 同天下午2點到3點30分在勞工局1樓（高市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），辦理方師傅點心坊專案徵才，徵50名中秋節短期助手，月薪2萬3千100元。

高雄市勞工局本周舉辦5場徵才，提供400個長短期工作機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局本周舉辦5場徵才，提供400個長短期工作機會。圖／高雄市勞工局提供
分享

高雄市中秋節火鍋

相關新聞

登月50周年 月世界設拍照區

2019-07-21 23:25

網路平台找旅宿 確認合法再下訂

2019-07-21 23:03

屏縣非法旅宿252家 10倍高市

2019-07-21 22:59

北高雄家扶孩童認識石虎 親子共學留下美好回憶

2019-07-21 21:35

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

壽山動物園迷你萌主「法拉貝拉馬」露臉

2019-07-21 18:45

當印尼蠟染遇上客家藍染 作品風格看這裡

2019-07-21 17:54

「牛角導演」高雄放映會傳愛社福團體 嘆未獲市府關愛

2019-07-21 17:46

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

下雨天噴藥無效？ 高市衛生局：室內防治不會停

2019-07-21 15:40

人類登陸月球50年 太空人現身高雄「月世界」相伴

2019-07-21 12:43

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

登陸月球50周年 月世界拍照打卡上傳有禮相送

2019-07-21 10:54

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

走過10年重建路 「小林人」打響日光小林品牌

2019-07-21 07:39

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

影／東魯凱鞦韆獲傳統智慧專用權 未經同意不得倣效

2019-07-21 14:53

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48

觀世音菩薩成道日 侯友宜贈匾接雲寺「慈雲法雨」

2019-07-21 12:45

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30

漳泉械鬥害觀音媽搬家 接雲寺承繼香火163年

2019-07-21 13:29

回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人

2019-07-21 15:54

影／礁溪協天廟進香大陣仗 上百公尺長炮陣慶生　

2019-07-21 08:44

豪雨驚喜！棋盤石現蹤國姓鄉九份二山

2019-07-21 23:20

環南市場明再辦抽籤 攤商揚言將集體抗議

2019-07-21 14:42

走過10年重建路 「小林人」打響日光小林品牌

2019-07-21 07:39

「英國小丑幻鼓秀」童玩節初亮相 遊客爆棚

2019-07-21 13:17

偏僻小漁村因彩繪成網紅 村民打造首座特色小舖

2019-07-21 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top