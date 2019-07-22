高市本周5場徵才 日月光、海底撈及台灣之星釋400職缺

2019-07-22 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄本周將辦理5場徵才，共有13家廠商釋出400個以上職缺，其中，日月光半導體、連鎖餐廳「海底撈火鍋」及台灣之星電信等，均大舉徵才，方師傅點心坊也將徵求50名中秋節短期助手職缺，有意轉職或尋找短期工作機會的民眾可到場投石問路。相關訊息可至高市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。

高雄市勞工局表示，7月22日（周一）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），日月光半導體徵製造操作工90人。

24日（周三）下午2點到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號07-5509848）由連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站專案徵才活動，該公司繼漢神巨蛋店後，持續在全台拓點，因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員，月薪31K起。

同天下午2點30分到4點在三民區鼎力聯合里活動中心（高雄市三民區鼎力路125-1號地下1樓，07-3837191），漢程汽車客運徵市區公車駕駛10人，樹德家商徵舍監5人，日安環保工程徵清潔員24人，亞瑟環境清潔公司徵居家清潔員2人、機動人員5人。

此外，力行保全徵保全員5人、清潔員5人，水靈科技徵路邊停車開單員10人、號誌維修員3人，柏緯鐵工公司徵操作工40人，鉅明公司操作工80人、信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人、檢查測試員5人。