屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



交通部觀光局最近公布各縣市針對非法旅宿查緝成果，其中屏東縣非法列管的旅宿達252家，僅次於宜蘭縣，屏東縣政府表示，多數非法民宿主要集中在恆春半島，部分是因為國家公園限建所致，縣府已加強稽查力道，同時輔導合法，今年已有4家由非法改善成為合法旅宿。

根據交通部觀光局今年1至6月的統計，屏東縣合法旅館有103家，不合法的有60家，另外全縣合法民宿有804家，不合法也有192家；今年1至6月，針對合法及非法旅宿，稽查次數已達379次，開罰21次，與其他縣市比較，稽查力道算中段。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，屏縣目前只有1名正式編制的稽查人力，另有2名觀光局計畫補助的人力，由於屏縣是觀光大縣，旅宿量體非常大，人力不足雖是原因之一，不過縣府仍會以檢舉、有糾紛者為優先稽查對象。

他分析，列管的非法旅宿主要集中在恆春半島，多半是因為國家公園範圍內的法冷難突破或因土地因素，為維護消費者權益，縣府除持續稽查外，也更進一步輔導非法旅宿合法化。