當印尼蠟染遇上客家藍染 作品風格看這裡

2019-07-21 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄美濃近年致力復興傳統藍染，印尼蠟染（Batik）則被聯合國列為指定世界文化遺產。一群印尼教師與學生來台交流，台印兩地人員合力完成巨幅作品，作品涵蓋文字、圖像與圖騰，兩地文化藉由作品結合成一體。

美濃愛鄉協進會參與客委會「客庄南向國際交流計畫」，已邁入第3年，今年以植物染共工創作為主題，邀請5名印尼夥伴到美濃分享印尼蠟染技法，同時推廣美濃客家藍染特色至海外。

植物染工坊為期6天，交流團以印尼瑪瑯大學師生為主，他們與一群美濃在地學子共同學習與創作。美濃愛鄉人員朱佩甄指出，許多國家有蠟染技法，以印尼來說，每個地區的Batik圖騰特色不同，可依據圖騰判斷來處；蠟染製作耗時，會先以蜜蠟描繪圖樣再進行多次染色，上色完成後必須加熱脫膠，最後才用醋液定色，純手染作品至少需要一周時間。

今天是課程最後一天，台印兩地人員合作完成的植物染作品公開展示。學員先以蠟染技法描繪各式圖樣，再用美濃木藍提煉的藍碇來染色，作品上可見代表台灣的大葉欖仁與月琴、印尼的國徽花朵，以及用爪哇文寫下的印尼小鎮BATU與美濃等文字。