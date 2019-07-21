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高雄動保處宣傳犬貓絕育3合1 鄉親不畏風雨熱情參與

2019-07-21 17:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，雖然旗美地區仍持續下間歇性大雨，且伴隨著雷聲，仍有許多民眾帶著家中的犬貓前來參與，陳姓市民說，趁這次活動，把家中狗兒都帶來結紮

還有一名牽著獨眼黑公狗「旺福」的李姓市民說，旺福幾個月前因住家附近母狗發情，偷溜出家門「泡妞」，結果和其他公狗打架受傷缺了一眼，但仍不改風流本性，希望結紮後能讓「旺福」收斂一些。

還有一名林姓飼主，知道今天有絕育活動，一早便用大箱子將3隻小狗「正哨，副哨，安官」全部帶來結紮，林姓飼主說，因為經營養殖魚塭，需要養狗協助保全，又怕犬隻沒絕育，可能又會生出許多小狗，造成更多麻煩，乾脆來一次解決。

動保處表示，偏遠地區流浪犬、貓相當多，近年來持續與獸醫師志工團隊合作，下鄉辦理免費犬貓絕育及晶片植入登記、狂犬病疫苗預防注射活動，今年上半年巡迴20個行政區，辦理40場次活動，7月已邀獸醫團隊一連在大樹區及美濃區辦理2場犬貓結紮活動，由源頭控制犬貓繁衍數量。

動保處處長葉坤松提醒，動物保護法規定，飼養犬貓飼主應為寵物絕育，未為寵物絕育且未申請免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物，查證屬實，可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰，未辦理寵物登記和施打狂犬病疫苗也有新台幣3千到數萬元不等的罰鍰。

高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心舉辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂...
高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心舉辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂犬病疫苗注射三合一活動。圖／高雄市動保處提供
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高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心舉辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂...
高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心舉辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，不少飼主帶著毛小孩參與。圖／高雄市動保處提供
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寵物結紮
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