高雄動保處宣傳犬貓絕育3合1 鄉親不畏風雨熱情參與

2019-07-21 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市府農業局動物保護處今天在美濃福安國小活動中心辦犬貓絕育、晶片植入登記及狂犬病疫苗注射三合一活動，雖然旗美地區仍持續下間歇性大雨，且伴隨著雷聲，仍有許多民眾帶著家中的犬貓前來參與，陳姓市民說，趁這次活動，把家中狗兒都帶來結紮。

還有一名牽著獨眼黑公狗「旺福」的李姓市民說，旺福幾個月前因住家附近母狗發情，偷溜出家門「泡妞」，結果和其他公狗打架受傷缺了一眼，但仍不改風流本性，希望結紮後能讓「旺福」收斂一些。

還有一名林姓飼主，知道今天有絕育活動，一早便用大箱子將3隻小狗「正哨，副哨，安官」全部帶來結紮，林姓飼主說，因為經營養殖魚塭，需要養狗協助保全，又怕犬隻沒絕育，可能又會生出許多小狗，造成更多麻煩，乾脆來一次解決。

動保處表示，偏遠地區流浪犬、貓相當多，近年來持續與獸醫師志工團隊合作，下鄉辦理免費犬貓絕育及晶片植入登記、狂犬病疫苗預防注射活動，今年上半年巡迴20個行政區，辦理40場次活動，7月已邀獸醫團隊一連在大樹區及美濃區辦理2場犬貓結紮活動，由源頭控制犬貓繁衍數量。