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「牛角導演」高雄放映會傳愛社福團體 嘆未獲市府關愛

2019-07-21 17:46聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

身障電影導演陽靖為籌拍電影「愛情線索」傳愛，11年來在全台各地舉辦3500場演講募款，分別在2013年、2018年完成2部系列電影，今下午陽靖與高雄市社會局在鳳山婦幼館舉辦第1集放映會，邀請社福團體350人來觀片，社會局副局長葉玉如、農業局長吳芳銘也出席支持。

不過陽靖感嘆說，這兩部片都在高雄拍攝，卻沒拿到文化局半毛補助，這次回高雄放映，想商借總圖場地，卻因他過去拍片募款時被抹黑為詐騙等爭議，6月跟他說無法出借，所幸有好朋友幫忙，找到這麼好的場地，讓身障朋友們一起來觀賞電影。

文化局則回應，陽靖導演的電影之前在高雄拍攝時，曾由場景單一窗口協助拍攝；電影上映時也有協助包場服務，至於補助部分則依法公開徵件，但並未受理過陽導演的申請。陽導演曾要求與市圖總館合作，在B1小劇場定期放映，不過依規定有租借費，後來就未進一歩洽談，如造成誤解，日後在溝通上會再加強。

葉玉如表示，陽靖一路走來堅持電影路相當不容易，目前正籌拍第3集，希望觀眾能因為看了他的電影，對生命燃起希望。吳芳銘是陽靖舊識，去年看過第2集，現在回過頭來看第1集，他說陽靖為拍電影，不斷跟自己和社會戰鬥，看完電影更能反省與人的相處，對事情也能正面積極思考。

陽靖的手和腳加起來只有8隻指頭，看來有如牛角，因而有「牛角導演」稱號，從小在求學、工作上挫折不斷，靠著生意頭腦成為超級業務員，一度累積千萬存款，卻遭女友捲走、欠下債務，又遭遇胞妹過世打擊，得了憂鬱症，足足有2年多時間躺在沙發上看電影，卻也讓他發現電影可以影響人、幫助人，決定透過電影講故事，讓大家了解愛的真諦。

陽靖說，11年來他對42萬人演講，聽了不少人告訴他自身故事，這些來自四面八方的生命經驗，成為他拍電影的好題材，他身為身障者，會覺得平時就受到不少關注，但反而很多外表正常的人，內心是有殘缺的，這批人也很需要愛、需要被關心。

身障導演陽靖（左）花了11年拍出「愛情線索」1、2集，女主角kitty（右）也無...
身障導演陽靖（左）花了11年拍出「愛情線索」1、2集，女主角kitty（右）也無怨無悔一路支持。記者蔡容喬／攝影
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身障導演陽靖花了11年拍出「愛情線索」1、2集，今在高雄鳳山婦幼館放映第1集，邀...
身障導演陽靖花了11年拍出「愛情線索」1、2集，今在高雄鳳山婦幼館放映第1集，邀社福團體及身障朋友3百多人到場觀片。記者蔡容喬／攝影
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