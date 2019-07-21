名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



為感謝醫界關心澎湖醫療，澎湖縣府衛生局今天在三軍總醫院澎湖分院舉辦感恩茶會，縣長賴峰偉頒發感謝狀給義大醫院院長杜元坤、惠民醫院院長陳仁勇，以及三軍總醫院澎湖分院院長張芳維等人。賴峰偉宣布啟動「高知名度醫師計畫」，並表示，感謝義大醫療團隊多年付出，落實「醫師動，病人不動」的便民措施，以後會邀請更多名醫到澎湖駐診。

2016年5月起，義大醫院院長杜元坤每月利用假日至澎湖看診，並推動義大醫院離島地區醫療服務，深獲鄉親讚許。澎湖縣府指出，杜最初在三總澎湖分院開設門診，半年後移至惠民醫院，縣長賴峰偉上任後，指示衛生局與三總協調，希望杜院長重返三總。

經過各界努力，睽違2年半，杜元坤重回三總澎湖分院開設門診，骨科門診今天起運作。今天上午，澎湖縣衛生局在三總澎湖分院舉辦「提升在地醫療感恩茶會」，縣長賴峰偉頒發感謝狀給多位有功人員。

「我不是澎湖人，但澎湖是我心中的故鄉」，杜元坤說，過去4年每月駐診澎湖，無論在何地看診，他及醫療團隊都秉持以病人為中心的理念，為澎湖醫療盡最大心力。