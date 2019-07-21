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登陸月球50周年 月世界拍照打卡上傳有禮相送

2019-07-21 10:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

今年是人類登陸月球50周年，高雄市政府觀光局與國立科學工藝博物館合作，今天在月世界辦「登陸月球50周年快閃活動」，以借景的方式設置立牌，讓拍照者來場月球漫步。拍照打卡上傳的民眾，可獲精美小禮，也可到附近的花季渡假飯店享泡湯和餐飲優惠。

高雄田寮擁有台灣獨特的惡地景色，高雄市政府遵照生態保育原則，以不破壞地質與景觀的水土工法，建造登山步道與休憩空間，讓民眾走入月世界欣賞國際級景點。

高雄田寮月世界地表有一種能發光的礦物質，在明月照射下，隱約發出點點光，得名月世界，是高雄特殊地景觀光勝地，更曾登上CNN旅遊版頭條。

觀光局長潘恒旭說，今年的月世界登陸月球50周年快閃活動，整合在地天然資源與人文風情，1969年7月20日阿姆斯壯登陸月球，邁出人類歷史性的一步，迄今仍為人津津樂道，今年適逢人類登陸月球50周年，以登陸月球主題規畫主題立牌，舉辦登陸月球50周年裝置展，以太空人、火箭等元素配合月世界地景，吸引遊客前來拍攝遊玩，提振田寮觀光，為月世界加分。

潘恒旭說，今天高雄地區雨勢已小，觀光局建議不妨可到月世界與太空人、火箭拍照，感受人類登月50周年奇幻氛圍。

今年是人類登陸月球50周年，高雄市政府觀光局與國立科學工藝博物館合作，今天在月世...
今年是人類登陸月球50周年，高雄市政府觀光局與國立科學工藝博物館合作，今天在月世界辦「登陸月球50周年快閃活動]，以借景的方式設置立牌，讓拍照者來場另類的月球漫步。圖／高雄市觀光局提供
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今年是人類登陸月球50周年，高雄市政府觀光局今天在月世界辦「登陸月球50周年快閃...
今年是人類登陸月球50周年，高雄市政府觀光局今天在月世界辦「登陸月球50周年快閃活動]，以借景的方式設置立牌，讓拍照者來場月球漫步。圖／高雄市觀光局提供
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今年適逢人類登陸月球50周年，以登陸月球主題規畫主題立牌，舉辦登陸月球50周年裝...
今年適逢人類登陸月球50周年，以登陸月球主題規畫主題立牌，舉辦登陸月球50周年裝置展，以太空人、火箭等元素配合月世界地景，吸引遊客前來拍攝遊玩。圖／高雄市觀光局提供
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