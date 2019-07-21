美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局在美濃推行里山倡議，已輔導9名農友取得綠色保育標章。昨農業局安排生態顧問公司團隊，帶著家長與小朋友到美濃的大坑溪玩生態遊戲，今天要再到水底溪沿岸戲水，體驗與大自然的互動。

「里山」來自在日語，原指定期依序採伐的次生林（如橡樹林、松樹林、竹林等），及可供覆蓋屋頂、牲畜飼料及堆肥等用途的草地。如今，多用在指高山和平原間包含社區、森林和農業的混合地景或複合式農村生態系統。

高雄市農業局昨、今2天安排生態顧問團隊，帶著幾個家長與小朋友到大坑溪與水底溪沿岸遊玩。昨天走訪的大坑溪圍繞著大坑溪谷地及耕作田區，是保育類猛禽鳳頭蒼鷹、領角鴞及朱鸝的棲息環境，魚蝦數量豐富，包括南台灣特有生物蔡氏澤蟹，還有神出鬼沒的俠客食蟹獴。

雖然受到低氣壓的影響，偶而下雨，但昨天參加者仍熱情體驗生態遊戲，家長帶著小朋友碰觸美濃山川、田園的動植物，爸爸媽媽在小孩的T恤貼上構樹的葉片作胸章、彎倒地鈴做花圈，小朋友玩得很開心。

「緣夢園自然生態蔬果園」和「果然紅鄉野學堂」都是綠色保育標章的農友，兩戶在田邊的廚房合作煮出「雙主廚」大餐，料理中使用綠色保育標章田園裡的作物，有農夫辛勤播種的也有大自然生長的美味。利用創意將屬於美濃的食物整合一起端上健康與味道多變的田園饗宴。