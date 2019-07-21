走過10年重建路 「小林人」打響日光小林品牌

2019-07-21 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



莫拉克災後走過10年重建路，移居高雄日光小林社區的倖存小林村民，沒有停歇復振產業文化的腳步，婆婆媽媽們從烘焙坊出發，拿出看家本領炊粿、包粽、做月餅，打響「日光小林」品牌，也讓梅子、薑黃、雞角翅等在地產物變成特色農作，找回逝去的家鄉「味」，社區自力更生的歷程寫下值得驕傲的一頁。

10年前莫拉克颱風來襲，高雄小林村一夕覆滅，倖存的大武壠族人拭去淚水深埋傷痛，攜手重建家園，其中日光小林社區更積極復振產業文化。

移居他鄉，揮別原有的生存模式，一切重頭做起，日光小林多名婆婆媽媽在組合屋時期發揮女力，跟著會做麵包的返鄉青年王民亮成立烘培坊，每天製作熱騰騰的麵包，踏出自力更生的第一步。接著社區居民協力學製果醬等小物，增闢財源，滋潤的手工皂連前總統馬英九都愛用。

手作產品替日光小林社區開啟產業復振契機，也讓大武壠族人找到努力方向，移入永久屋後成立社區廚房，農曆春節炊製柴燒年糕、端午以清香的月桃葉包製「小林粽」，顆顆都揉入思鄉的氣味，8月中秋以家鄉生產的梅子與薑黃製作老梅餅與薑黃酥，希望創造「梅」好「薑」來（美好將來）。